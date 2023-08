【聲夢傳奇】鍾柔美睇《Barbie芭比》偷拍戲院銀幕　Yumi知錯刪po道歉：Sorry

▲ 鍾柔美(Yumi)偷拍戲院銀幕,並上載至IG限時動態。

「仲偷拍?成個電影業都俾你搞彎哂!」任達華在《戲院場內嚴禁攜帶攝錄器材》宣傳片中的對白深入民心,但每每總有市民、明星未牢記「提醒」,在社交網分享戲院內的精彩電影內容。

現年16歲、《聲夢傳奇》季軍鍾柔美(Yumi)就於昨日(8月7日)偷拍戲院銀幕!

鍾柔美刪po道歉

Yumi在IG限時動態上載戲院銀幕播放電影《Barbie芭比》的畫面,拍下女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)在說對白,並用上感動表情符號、粉紅色心心符號、標記華納兄弟(香港)的IG帳號,似乎Yumi深受劇情、對白感動,所以就太過興奮,並連忙分享至IG限時動態。

未經授權攜帶攝錄器材進入戲院屬違法,最高刑罰為監禁3個月、罰款港幣5萬元,Yumi的「開心Share」就被網民「Cap圖」,並批評她的行為。

後來,Yumi把該IG限時動態刪去,並於晚上約11時在IG限時動態以「黑底白字」道歉,寫道:「My deeply apologise.Sorry」。

中五考獲全班第一

在2020年,Yumi參加《聲夢傳奇》,跳唱《狂野之城》、《心急人上》等快歌令人留下深刻印象,最終奪得季軍,成為無綫電視經理人合約藝人、愛爆音樂旗下歌手。

之後於2022年2月4日,Yumi推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》,再於10月尾推出《wanna be close to u》,在樂壇頒獎禮中奪兩個新人獎項。

在今年,Yumi繼續推出個人單曲,又有份主持節目,工作機會不斷。

將在暑假過後升讀中六的她,早前出席活動時指自己在中五時考獲全班第一名,並強調自己一直把學業放在首位,會為DSE而努力。

▲ Yumi指自己會把學業放在首位。(IG圖片)

童星出身

在參加《聲夢傳奇》前,Yumi以童星身份參與TVB劇集演出,如:《收規華》、《城寨英雄》、《親親我好媽》。

Yumi是家燕媽媽藝術中心的畢業生,曾為旗下少女組合Honey Bees的成員,退團過後再於10歲時與6位女童組成A Little Bit Shy。

