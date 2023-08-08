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【聲夢傳奇】鍾柔美睇《Barbie芭比》偷拍戲院銀幕　Yumi知錯刪po道歉：Sorry

娛樂 11:30 2023/08/08

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鍾柔美（Yumi）偷拍戲院銀幕，並上載至IG限時動態。

「仲偷拍？成個電影業都俾你搞彎哂！」任達華在《戲院場內嚴禁攜帶攝錄器材》宣傳片中的對白深入民心，但每每總有市民、明星未牢記「提醒」，在社交網分享戲院內的精彩電影內容。

現年16歲、《聲夢傳奇》季軍鍾柔美（Yumi）就於昨日（8月7日）偷拍戲院銀幕！

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鍾柔美刪po道歉

Yumi在IG限時動態上載戲院銀幕播放電影《Barbie芭比》的畫面，拍下女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）在說對白，並用上感動表情符號、粉紅色心心符號、標記華納兄弟（香港）的IG帳號，似乎Yumi深受劇情、對白感動，所以就太過興奮，並連忙分享至IG限時動態。

未經授權攜帶攝錄器材進入戲院屬違法，最高刑罰為監禁3個月、罰款港幣5萬元，Yumi的「開心Share」就被網民「Cap圖」，並批評她的行為。

後來，Yumi把該IG限時動態刪去，並於晚上約11時在IG限時動態以「黑底白字」道歉，寫道：「My deeply apologise.Sorry」。

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中五考獲全班第一

在2020年，Yumi參加《聲夢傳奇》，跳唱《狂野之城》、《心急人上》等快歌令人留下深刻印象，最終奪得季軍，成為無綫電視經理人合約藝人、愛爆音樂旗下歌手。

之後於2022年2月4日，Yumi推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，再於10月尾推出《wanna be close to u》，在樂壇頒獎禮中奪兩個新人獎項。

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在今年，Yumi繼續推出個人單曲，又有份主持節目，工作機會不斷。

將在暑假過後升讀中六的她，早前出席活動時指自己在中五時考獲全班第一名，並強調自己一直把學業放在首位，會為DSE而努力。

Yumi指自己會把學業放在首位。（IG圖片）

童星出身

在參加《聲夢傳奇》前，Yumi以童星身份參與TVB劇集演出，如：《收規華》、《城寨英雄》、《親親我好媽》。

Yumi是家燕媽媽藝術中心的畢業生，曾為旗下少女組合Honey Bees的成員，退團過後再於10歲時與6位女童組成A Little Bit Shy。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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