【移除古樹】彌敦道一棵細葉榕有倒塌風險　遭康文署移除

▲ 彌敦道一棵古樹今日遭康文署移除（資料圖片）

康樂及文化事務署（康文署）今日（8日）移除彌敦道近尖沙咀警署外一棵有倒塌風險的古樹名木，以保障公眾安全。



康文署指，有關的古樹名木是一棵細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／2，樹木高度約14米。



有關樹木主幹基部及一條位於行人道上的主要枝幹有明顯木質腐爛及樹洞，署方一直為該樹進行定期檢查及採取護養和風險緩減措施，包括施放殺真菌劑、改善土壤、施肥、鬆土、清理樹冠及架設纜索等，並2013年聯同路政署為該樹提供金屬鐵架作支撐。

康文署續指，儘管多年來實施了上述護養和風險緩減措施，該樹健康及結構狀況持續轉差，考慮到有關路段行人和交通十分繁忙，為顧及道路使用者的全，署方分別向城市林務諮詢小組、油尖旺區議會及發展局綠化、園境及樹木管理組諮詢有關移除該樹木的建議，並獲得支持，遂於今日移除該樹，並會安排在柏麗購物大道補種一棵垂葉榕。



康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

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責任編輯：李芷玲