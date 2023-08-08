【防曬護理】20歲青年噴防曬噴霧狂咳揭患「白肺」　醫生警告：1個動作易致肺炎

▲ 20歲青年噴防曬噴霧，胸悶狂咳揭患「白肺」，醫生警告：1個動作易致肺炎。

夏天陽光猛烈，不少人外出都會做防曬準備。但近日湖南一名20歲的青年在使用防曬噴霧後，出現胸悶、咳嗽等症狀，結果求醫竟檢查出患「白肺」。

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根據内地媒體《新浪新聞》報道，湖南長沙一名20歲的青年李林（化名），日前在外出前使用了防曬噴霧，在對着面部噴灑時不慎誤吸，隨即出現胸悶、咳嗽等症狀。因症狀一直持續到第二天仍未好轉，於是他趕緊前往醫院就診。經檢查，肺部電腦斷層掃描檢查（CT）結果顯示，李林雙肺赫然呈現大範圍白色樣病變，報告提示「白肺」。

據報道，「白肺」一般是指重症肺炎在X光檢查（X Ray）或CT檢查下的表現，患者肺部呈現一大片的白色狀態，會出現呼吸困難、呼吸衰竭，嚴重者甚至還會出現其他臟器功能障礙。

而「白肺」常見於65歲以上長者；免疫力低下；有重要器官慢性病史，如心臟病、中風史、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺疾病等；有多種疾病並存，例如既有高血壓、糖尿病，又有心髒病、肺病、腎功能不全等人群。

長沙市第三醫院放射影像科的接診醫生表示，除了感染、瀰漫性肺泡出血綜合症等「白肺」 最常見的病因外，若吸入有害物質如粉塵、噴霧等，也可導致肺部出現大範圍白色樣病變。醫生指出，李林正是因為使用不當，吸入部分防曬產品進入肺部才導致「白肺」的發生。

所幸，在給予吸氧、化痰、抗感染等相關治療後，李林的症狀得到明顯改善。他提醒，使用防曬噴霧時應注意適量原則，噴灑時盡量遮住口鼻，不建議直接對着面部噴灑。若出現不適應及時就醫。

正確使用防曬噴霧

報道指出，防曬噴霧主要會噴灑在身體部位，使用時應與皮膚至少保持15至20厘米的距離。若要用於面部、頸部，應先噴灑在手上，然後用手均勻塗抹；避免在同一個身體部位近距離連續噴射超過3秒，因防曬噴霧中的推進劑噴出後會迅速揮發吸熱，長時間或近距離使用或令皮膚凍傷。若不慎入眼，要立即用水清洗；不要在肌膚傷口、紅腫或濕疹等有異常的部位使用防曬噴霧，若出現不適應暫停使用。

另外，使用防曬噴霧時要緊閉口鼻，不要刻意吸氣，避免大量吸入噴霧；噴灑時注意通風，不要在洗手間、車內等狹小密閉、不通風的空間內使用。防曬噴霧中通常含有易燃物質，需存放在陰涼乾燥通風環境，使用時應遠離火源、熱源、靜電，以免發生意外。

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責任編輯：羅嘉欣