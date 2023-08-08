【跑者福音】全新SWITCH FWD科技化跑鞋　強勁推進力為跑者帶來舒暢跑步體驗

▲ SWITCH FWD力求改變固有刻 板印象，以獨特的態度引領City Runner不斷堅定向前。

adidas正式發佈全新SWITCH FWD，為消費者帶來獨一無二的科技化體驗，adidas力求用前瞻科技和設計創造出能夠幫助跑者的裝備，SWITCH FWD搭載創新回收推進系統，為跑者的每一步帶來推進快感。

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近年來，在城市街頭不斷湧現跑手在街頭穿梭的跑者，不在乎世俗的目光，用自己的方式重塑跑者的態度。對他們來說，跑步不僅是一項運動，更是一種表達自我的方式，他們被稱作City Runner (城市跑者)，與SWITCH FWD一樣同為跑圈的「新物種」。SWITCH FWD力求改變固有刻板印象，以獨特的態度引領City Runner不斷堅定向前。

多年來，adidas一直致力於探索科技與跑鞋結合的無限可能。SWITCH FWD延續4D FWD設計理念，旨在提供超強向前推進力，不僅為跑者帶來顛覆性跑步體驗，還向外界展現出 adidas 在跑鞋科技研發道路上堅定前行的決心。

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責任編輯︰陳珈希