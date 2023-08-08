【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多

▲ 入行十年的「東張女神」李旻芳分享感受。

TVB節目《東張西望》深受觀眾歡迎，一眾《東張》主持實在是功不可沒，入行十年的「東張女神」李旻芳表現不俗，經常獲觀眾大讚她有勇氣兼有觸覺。

入行初衷不變

李旻芳跟TOPick分享主持工作的體驗，她憶述初入行時的經歷，「仲好記得初初入行放棄做空姐，加入訓練班嘅時候，當時導師Do姐問我哋『想做演員定主持』，我已經好明確地話希望同旦哥同Do姐一樣，做一位受人尊敬嘅主持司儀，而十年前入行嘅初衷，到而家一直都無變。」

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成為《東張西望》主持之一，李旻芳說：「估唔到入行無耐就好幸運地加入咗《東張西望》，當初做呢份工，純粹係好想透過探訪去見識多啲呢個真實嘅世界，去滿足自己嘅好奇心。」

過去做過不少採訪工作，她覺得：「時間耐咗就發覺社會問題實在太多，每一天都解決唔晒，儘管我哋報導嘅只係冰山一角，都好想借助節目嘅力量，用大家半個鐘頭嘅時間，報導畀觀眾知我哋身處嘅地方究竟發生緊咩事。」

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採訪遇困難

李旻芳坦言採訪有時並不容易，「採訪中難免會遇到一啲狀況，例如遇到一啲蠻不講理嘅人，我就會平心靜氣，用關心嘅角度去了解事件，希望對方可以講出事件背後原因，而我發現只要比多些耐性，好多時對方係會願意同你傾，對話中仲搵到事件完全另一個角度，所以其實每次成功嘅採訪，都係我下一次繼續努力嘅動力嚟。」

她分享遇上困難時的做法，「我發覺我遇到嘅困難，再唔係外在，而係內在。例如採訪時遇到郁手郁腳嘅，我哋可以選擇終止拍攝，選擇離開，呢啲外在困難我哋可以控制得到。而內在嘅困難，就好似有時，我會覺得自己好似個樹洞咁，係俾對方一種渠道去發聲去發洩。」

她續說：「而當你每日都接觸唔同嘅人，聽佢哋每位唔同遭遇嘅時候，就會好似海綿咁吸收晒對方嘅情緒感受，每日累積住，其實都幾沉重。所以自我調節真係好重要，而我調節嘅方法，就係每日放工都會趕住返屋企，見到自己隻狗就會好開心，仲要靠黃耀英做我嘅輔導員，聽我講我嘅感受，帶我去食餐好嘅，或者陪我去玩咁，例如最近佢知道我做左一個聾啞人士嘅case，令我心情好沉重，佢就即刻帶我去咗海洋公園玩水睇動物，其實都係我一種好好嘅減壓方法。」

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工作有甜有苦

李旻芳昨晚（7日）於IG分享感受，她直言：

我很喜歡自己的工作

可以看到社會中不容易被察覺的事

可以每天對面不同的人

聽著他們不同的經歷

當中有甜的 也有苦的

慢慢 慢慢 像海綿一樣

一直的吸收著每位受訪者的能量

直到有一天

其中一位受訪者問我

「你成日都要訪問我哋呢啲苦主，成日聽住我哋呻，咪儲埋儲埋好多負能量囉」

黃耀英陪太太減壓

丈夫黃耀英不時會陪伴李旻芳減壓，

其實搵到自己合適嘅減壓方法

就唔會因為工作而影響到自己嘅情緒架喇🤭

多謝 @d.y.y.w 陪我去 @hkoceanpark #海洋公園夏水禮

正所謂 工作還工作 放假就咩都唔好理喇😆

有啲咩唔好打比我呀！我玩緊唔得閒啊😛

記者：梁樂欣

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