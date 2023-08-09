【悔不當初】初戀「條碼紋身」成相睇絆腳石　男子屢被嫌棄終洗愛的印記

很多男女打得火熱時，會將對方的名字或樣貎紋在身體上，愛得轟烈，不過，一旦感情經不起考驗，這些紋身就會變成舊情的一種痛苦的印記，甚至會成為下一段感情的絆腳石。內地有一名男子，大學期間談了戀愛，當年為表心跡，在手腕上紋上具有特殊意義的「條碼」，可惜他與女友最終都分手收場，而年過30的他，近日被家人逼着相親，卻因為昔日「愛的紋身」屢遭相親對象嫌棄，令他悔不當初，更決定去醫院洗掉紋身。

條碼紋身代表愛不過期

根據內地傳媒報道，現年30多歲的章姓男子，在微博中上載相片，自爆上大學才第一次拍拖，由於是初戀，他愛得轟烈，當時「為了證明自己的愛永不過期，我就在初戀女友的陪伴下，把我們的紀念日、姓氏首字母搭配了一個條碼圖案，紋在了手腕處。」可惜兩人最終都分手收場。

章男到了成家立室的年紀，近年家人都不斷催婚，更逼他去相親，可是當相親對象見到他手腕上的「愛的紋身」，就沒了下文。父母知道後立即帶兒子去醫院洗紋身，男子對於洗紋身亦百感交雜，畢竟這是他與前度一段刻骨銘心的回憶。

▲ 男子將與女友的紀念日、姓氏首字母搭配了一個條碼圖案，紋在了手腕處。

醫生呼籲先用貼紙適應

杭州市第三人民醫院激光美容中心主任相文忠表示，每天門診都有幾個市民來洗紋身，以20歲的年輕人居多，他指紋不是個人的自由，但作為醫生，他見過太多後悔紋身的人，所以想提醒大家紋身前一定要考慮清楚，更呼籲可先用紋身貼紙來替代，讓自己有個緩衝期適應。

他提醒大家紋身期間有機會產生感染、過敏反應或結節，引發嚴重後果，所以選擇紋身場所要特別小心，要找有口碑好及衞生環境佳的地方。若紋身後有發燒、腫脹或灼熱，甚至有膿液或出現難聞氣味，要立即看醫生。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm