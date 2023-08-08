【見義勇為】男子海灘戲水遭浪捲走　歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光

▲ 男子海灘戲水遭浪捲走，歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光。

海灘玩水要小心人身安全！昨日（7日），一名55歲男子在海灘遭浪捲走，性命攸關之際遇歌手張震嶽將其救起做CPR搶救，見義勇為畫面被曝光。

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綜合台灣媒體鏡週刊、ETtoday等報道，事發於昨日下午約1點30分，55歲李姓男子與其餘7名家人親戚一同到翡翠灣海水浴場遊玩。期間，李男在與孩子們推玩橡皮艇時，突然遭海浪捲走至離岸約10米，被現場人士救起後已無生命跡象。從曝光畫面可見，常獨自到當地衝浪的歌手張震嶽恰巧在現場，他在警方及消防員到場前，已自發衝前跪地為溺水李男做CPR急救。他在事後也透過Facebook交代一同參與搶救的經過：

原本我在outside等浪，聽到有女人尖叫，回頭望去有人躺著有人蹲著，預感不妙立馬衝上岸奔過去，住在旁邊的大哥已經在幫他cpr……我接手按壓胸部，順便摸心跳脈搏，感覺不到；住旁邊的大哥打119……願神祝福他們，一切安好。

張震嶽還表示，因颱風能量影響，右側的離岸流不小且海浪非常大，其實不適合戲水，估計溺水男子就是被海流帶到左岸，體力不支導致溺水。而他見義勇為畫面曝光後，也引來網民大讚「哥不只音樂救人，也物理救人」、「謝謝你的善行」。

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溺水男宣告不治

警方及消防員到場接手後，雖緊急將男子送醫搶救，但仍不幸於當日宣告不治。張震嶽在得知消息後，也再度發IG限時動態感嘆：

還是沒能救回來，一路好走，只是一條生命從手中逝去，不會不安，挺遺憾。

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責任編輯：羅嘉欣