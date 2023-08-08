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【世界童軍大露營】港童軍9號前離營有童軍哭訴集體受苦　家長不滿：只識叫孩子忍耐

親子 11:54 2023/08/08

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大人都未必受得了！

世界童軍大露營在南韓舉行，今次的露營受到多方怒轟，有孩子致電家長哭訴在營地集體受苦，哭著表示想回家，而機構只會打官腔，一直叫孩子忍耐。

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是次大露營於8月1日、全羅北道新萬金營地舉行，原定在周六（12日）閉幕，惟南韓近期遭遇極端高溫，先後有數百名來自世界各地的童軍因為中暑，須接受治療。有台灣的童軍的家長收到孩子的電話哭訴:

孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，喝的是地下水，洗澡水是冰的，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。孩子說被蟲咬到很慘，噴各種防蟲都沒用。最心碎的是，孩子說他們一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？

而台灣的童軍總會昨天公告：「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境」家長聞言更加生氣：「什麼我們來自亞熱帶？歐美也是有熱浪，夏日也很炎熱，他們真的是以孩子人身安全，健康為首要，台灣只會要孩子忍耐，只發個官話文，是一句話都不敢吭吧！」

有家長就指表示有多少人被童軍這身份給道德綁架而隱忍：

一直呈現美好一面也不會讓整件事更進步，孩子從一開始的興奮轉為怒氣，到現在的無奈，熱情都被消磨殆盡了。

小朋友被蚊蟲咬得很慘。圖:聯合新聞網

本港童軍決定8月9日前離營

南韓大露營被各界批評，多國已經提前結束，而香港的代表團管理團隊都已經公告，因為颱風「卡努」正逐步移向南韓，南韓政府決定提前結束原定到本周六（12日）的「第25屆世界童軍大露營」，決定於8月9日或之前離營，確保成員安全。

本港是次有逾460名童軍參加是次世界童軍大露營，管理團隊亦稱，現正繼續與大會商討離營安排，並會與中國駐韓國大使館及香港特區政府緊密聯繫，盡快公布最新情況。

南韓政府決定提前結束原定到本周六（12日）的「第25屆世界童軍大露營」。（美聯社圖片）

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責任編輯︰王明芳

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