【圈中孝順仔】吳廷燁身形消瘦青筋盡現成焦點　轉移工作重心回港學廚照顧高齡母

62歲的吳廷燁早前現身《溫拿情不變．說再見 Farewell with Love 演唱會》，與一班好友齊齊睇騷，當時他被媒體拍得身形暴瘦，頸部浮現了不少青筋，消瘦不少。

與梁朝偉周星馳同期訓練班

吳廷燁出身於TVB第十一期藝員訓練班，梁朝偉、周星馳及吳鎮宇等人同屬同學，而吳廷燁與梁朝偉與劉嘉玲老友鬼鬼，當日二人結婚，吳廷燁更擔任首席伴郎，直至今時今日，他們更不時聚會見面，感情非常好。

《鐵探》吳廷燁寧棄玩樂時間多陪高齡母親 孝順仔每天為媽媽下廚：只想媽媽開心

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為媽媽放棄內地工作

吳廷燁更是圈中出名的孝順仔，當年他離開亞視後北上發展，轉眼間已有10多年。不過由於母親年紀老邁，故近幾年他決定回歸，將事業重心移回香港，照顧母親。

他曾接受TOPick訪問時透露母親早年因心臟問題住院，當時的心臟已有四分一壞死，加上血管閉塞，所以有段很長的時間都留在醫院。

因此，為了方便照顧母親，但又怕母親改變生活環境不習慣，由半山寓所搬入黃大仙公屋與母親同住。

▲ 吳廷燁非常乖仔。

與媽媽同住方便照顧 當母親是女友

他又指搬回家與媽媽同住，每天便負責督促媽媽做運動：「為讓她不要常坐著或睡覺，所以常陪她出外飲茶、逛超巿。行路就是她的運動，令她身體好一點。」

加上因吳媽媽視力不好，已看不清東西煮不到飯，生活上很多事情吳廷燁幫她處理，由不懂下廚變到能煮到不少拿手小菜，足見他全心照顧母親。

現時單身的吳廷燁卻不孤單，因要照顧母親，並表示「在媽咪是我的女朋友」出街都會拖住對方隻手行路，果然非常乖仔。

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