【張氏一家】貼對話截圖為丈夫張致恒澄清冇博宣傳　Sean Lam爆料指雯雯IG下月取消收費

▲ 雯雯究竟會否繼續進行收費模式呢？

N次鬧離婚的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯），被封為「離婚界KOL」。「改過自身」的Steven早前被發現在天水圍一間小食店打工，賺錢決心洗底努力養家，更在社交平台出言護妻，盼一洗昔日「又廢又懶」的頹氣。

直到上月中，Steven被揭已有一段時間沒有上班，反而被網民捕捉到一家五口去行書展。從中可見，Steven「一拖三」未需太太操勞，他孭着1歲細仔天朗，又手推BB車載著大仔和二仔，一臉慈父模樣氾濫。

【張氏一家】張致恒親揭與雯雯分房瞓 Steven揚言「4個夠晒數」

最新影片推介：關嘉敏專訪

冇人續會將關IG

雯雯早前突然自爆懷上第4胎，更開設新IG帳戶改行會員制，每月收費50元，主要分享生活點滴。

日前，雯雯發出續會通知：「就嚟一個月，想知道大家係會繼續支持，定係只會支持一個月？」其後再發文：「如果大家仲想繼續follow，就每個月15號前過數，因為我暫時身體唔許可，唔能夠睇番你哋每個人嘅日子去問你哋，如果15號都見唔到大家過數，咁我就自動delete，希望大家唔好介意。」新帳戶目前有243名粉絲追蹤，估計已賺逾12000元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為夫澄清 強調冇宣傳

Steven近日再次發文護妻，晒出與一名KOL對話截圖，並鬧爆：「呢位網紅。。。其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅ig，依家又唔知喺邊度搵到我老婆電話send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其實究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒搵餐飯啫！」不過就被網民質疑扮被騷擾博宣傳。

昨日（8月7日）雯雯貼出對話截圖為老公澄清：「被人騷擾係事實，我同呢個人完全唔認識，亦冇要求過你幫我任何嘢，應該話根本冇溝通過！你突然話幫我算命，又話改名呢樣個樣，會唔會係騷擾緊我屋企？你要食花生過嚟畀錢follow我阻住唔到，你亦唔係做咩善事捐啲咩錢，做人最緊要對得住自己！」

她亦強調沒有宣傳：「唔使宣傳！我只係做自己，喺自己平台講想講嘅嘢，就算冇人follow，我都係一樣做自己。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事 張致恒突然蒲頭為太太澄清

繼續狙擊爆料

該名KOL就是去年在網上公開爆料指林芊妤（Coffee）、網紅姊妹花張欣欣（Yanyan）和張芊芊（Chinchin）等疑出席富豪飯局的富二代KOL Sean Lam，他表示自己有課金給雯雯，希望加入其新帳戶，但遭對方拒絕，退款兼被封鎖。

雯雯早前被冒認闖入Sean Lam直播大爆房事，言論大膽，事後雯雯澄清非其本人，Steven亦首次蒲頭出言護妻。

Sean Lam定時在網上「爆料」，指雯雯在收費帳戶表示下月會取消收費模式，又發字文繼續鬧爆Steven：「你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？」指與Steven直播口供不符。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R