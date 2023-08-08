【缺德遊客】推倒意大利百年雕像價值170萬　德國年輕遊客不顧而去遭警追緝

▲ 德國年輕遊客推倒意大利百年雕像後不顧而去。

繼早前意大利羅馬鬥獸場遭17歲瑞士遊客刻字後，近日意大利一件擁有150年歷史的雕像亦受到破壞。一批德國的年輕遊客為打卡而推倒了雕像，令這個價值170萬的雕像「斷頭」，支離破碎，可是他們卻不顧而去。意大利警方正追緝他們，有指當中一名男遊客是網紅。

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據英國《獨立報》（The Independent）報道，17名德國遊客於7月31日參觀意大利北部倫巴第大區的別墅Villa Aleco，別墅的噴泉放置了一個由藝術家Enrico Butti創作的雕像《多米娜》（Domina）。這個雕像高1.7米，已有約150年歷史，價值20萬歐元（約170萬港元），可說是Villa Aleco的守護女神。

攬雕像打卡致摔下「斷頭」

從閉路電視畫面可見，當時一行約6名遊客走到噴泉附近，其中2名男子無視不得進入的規定，爬上雕像並用雙臂抱住它拍照打卡。當時附近另一名遊客用棍子推一推雕像，不久站在雕像上的2名男子，連同雕像一起摔倒地上，在場各人見狀似乎感到驚訝，隨即轉頭離開現場。

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Villa Aleco的經理Bruno Golferini發現雕像遭毀壞後，已向警方報案，但這批德國遊客已經離開了意大利。他表示，「當我們意識到時，為時已晚。」他批評2名男遊客不遵守禁止進入噴泉的規定，進內擁抱雕像並摧毀它，而另外4名遊客則只顧用手機拍照拍片。他補充，由於噴泉中的瓷磚受到額外損壞，因此難以修復。

有指該批德國遊客中，其中一名男子Janis Danner為網紅，IG坐擁50萬粉絲，有網民在其IG留言狠批惡行。意大利副總理兼基礎設施部長Matteo Salvini不忿他的所為，在社交媒體指︰「這些人不是有影響力的人，他們應該被稱為笨蛋。」目前當地警方正調查事件，追緝有關遊客。

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責任編輯︰王明芳