  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【守闕者】古天樂彭于晏姜皓文8年後再合作　盧慧敏為新戲地獄式訓練操肌

娛樂 11:56 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

林保怡、羅浩銘、彭于晏、導演唐唯瀚、古天樂、姜皓文、盧慧敏。

由唐唯瀚執導警匪動作電影《守闕者》，演員古天樂、彭于晏（Eddie）、姜皓文、林保怡、盧慧敏（Amy Lo）、羅浩銘等人日前出席開鏡活動，當中古天樂、彭于晏、姜皓文更是自《危城》後，闊別8年再次合作，3人今次再聚首都感到份外有緣。

2016年上映《危城》由已故導演Benny陳木勝監製及執導，古天樂、彭于晏及姜皓文同樣有份演出，而《守闕者》導演唐唯瀚則是陳木勝導演的徒弟。

3位演員紛紛表示：「上次合作已經好耐，已是8年前的事。」古仔率先提及：「上次Eddie同黑哥鏡頭不算好多，不過今次就唔同，尤其是跟Eddie同隊合作，又不用做反派，一個亦正亦邪的角色，遊走於邊緣，都有些突破。」黑哥表示：「我就不用提早離場但就會重傷，是他（古仔）的針（線人），而且今次有好多突破，好多嘢玩。」

古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜

林保怡、羅浩銘、彭于晏、導演唐唯瀚、古天樂、姜皓文、戴夢夢、Amy Lo出席開鏡拜神禮。

彭于晏大突破

Eddie同樣表示自己今次一樣有大突破，說：「跟過去演的不一樣，也是從來沒演過的，加上《危城》是年代戲，這次是自己拍的香港警匪片，非常期待。而且導演是Benny導演徒弟，劇本也寫得很好，大家聚在一起真的很有緣份。」

古仔最後透露，Eddie在戲中會接觸較多科學方面的戲份，而且處理劇本已經長達6至7年時間，大家都是非常認真對待，希望有好的效果。

Amy Lo特訓操肌

另外，Amy Lo就講到自己在戲中飾演警察，她期待地說：「從來冇演過警察，感到好興奮，因為跟好多勁人有對手戲，例如：Bowie、羅浩銘、古生、彭于晏等人，都是相當有實力及富有經驗的演員，相比之下我只是個BB。」

不過Amy都有為今次角色做好準備，說：「自己是個相當好動的人，一個月前仍未收到通知，但已經開始了地獄式的訓練。我本身較瘦，需要做很多的體能訓練來增加肌肉，保持體能及體態。」

最後，她更希望跟大家於拍戲以外的時間聯誼聚會，建立友好關係，在拍戲時會更輕鬆和有默契。

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陰目偵信】周家怡爆保錡「求包養」　譚旻萱認氣場勁郭思對ERROR招架不住
19:00 2023/08/07
【陰目偵信】周家怡爆保錡「求包養」　譚旻萱認氣場勁郭思對ERROR招架不住
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜
13:52 2023/08/03
古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜

你可能感興趣

【陰目偵信】周家怡爆保錡「求包養」　譚旻萱認氣場勁郭思對ERROR招架不住
19:00 2023/08/07
【陰目偵信】周家怡爆保錡「求包養」　譚旻萱認氣場勁郭思對ERROR招架不住
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜
13:52 2023/08/03
古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜
古天樂 彭于晏 姜皓文 盧慧敏 羅浩銘 電影 導演 陳木勝

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
10:05 2023/08/07
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命