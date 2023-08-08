【守闕者】古天樂彭于晏姜皓文8年後再合作　盧慧敏為新戲地獄式訓練操肌

▲ 林保怡、羅浩銘、彭于晏、導演唐唯瀚、古天樂、姜皓文、盧慧敏。

由唐唯瀚執導警匪動作電影《守闕者》，演員古天樂、彭于晏（Eddie）、姜皓文、林保怡、盧慧敏（Amy Lo）、羅浩銘等人日前出席開鏡活動，當中古天樂、彭于晏、姜皓文更是自《危城》後，闊別8年再次合作，3人今次再聚首都感到份外有緣。

2016年上映《危城》由已故導演Benny陳木勝監製及執導，古天樂、彭于晏及姜皓文同樣有份演出，而《守闕者》導演唐唯瀚則是陳木勝導演的徒弟。

3位演員紛紛表示：「上次合作已經好耐，已是8年前的事。」古仔率先提及：「上次Eddie同黑哥鏡頭不算好多，不過今次就唔同，尤其是跟Eddie同隊合作，又不用做反派，一個亦正亦邪的角色，遊走於邊緣，都有些突破。」黑哥表示：「我就不用提早離場但就會重傷，是他（古仔）的針（線人），而且今次有好多突破，好多嘢玩。」

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▲ 林保怡、羅浩銘、彭于晏、導演唐唯瀚、古天樂、姜皓文、戴夢夢、Amy Lo出席開鏡拜神禮。

彭于晏大突破

Eddie同樣表示自己今次一樣有大突破，說：「跟過去演的不一樣，也是從來沒演過的，加上《危城》是年代戲，這次是自己拍的香港警匪片，非常期待。而且導演是Benny導演徒弟，劇本也寫得很好，大家聚在一起真的很有緣份。」

古仔最後透露，Eddie在戲中會接觸較多科學方面的戲份，而且處理劇本已經長達6至7年時間，大家都是非常認真對待，希望有好的效果。

Amy Lo特訓操肌

另外，Amy Lo就講到自己在戲中飾演警察，她期待地說：「從來冇演過警察，感到好興奮，因為跟好多勁人有對手戲，例如：Bowie、羅浩銘、古生、彭于晏等人，都是相當有實力及富有經驗的演員，相比之下我只是個BB。」

不過Amy都有為今次角色做好準備，說：「自己是個相當好動的人，一個月前仍未收到通知，但已經開始了地獄式的訓練。我本身較瘦，需要做很多的體能訓練來增加肌肉，保持體能及體態。」

最後，她更希望跟大家於拍戲以外的時間聯誼聚會，建立友好關係，在拍戲時會更輕鬆和有默契。

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