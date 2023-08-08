【積極抗病】受驚恐症折磨避免外出用膳　李珊珊開心嘆日本菜疑病情好轉

▲ 李珊珊疑病情好轉！

前港姐李珊珊淡出幕前多年，早年更一度傳出她患腦癌，2019年11月李珊珊首度公開患上驚恐症，其後分享她的患病經過以及心路歷程。

今年1月，李珊珊突透露停止更新社交平台，相隔1個月她再度活躍社交平台，昨晚（8月7日）李珊珊跟友人外出食日本菜，受驚恐症折磨以致「出門即肚瀉」的她，似乎病情好轉了不少。

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▲ 李珊珊受驚恐症折磨多年！

興奮嘆日本菜

昨晚李珊珊連出兩個post，她先行分享一張美食照，更大讚這鐵板燒很美味，當中她寫道：「謝謝年輕、用心的廚師。這道菜很精彩，謝謝好友款待。」

其後，李珊珊分享一短片，片段裡雖然未見珊珊的樣子，不過見她坐於椅子開心腳揈揈，似乎心情很好。當中她寫道：

很長的日子，

避免外出用餐，

這一頓晚飯，

確實是大滿足。 最開心的是，

難得椅子足夠高，

坐下可雙腳離地，

讓人自在的感覺。

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積極參與慈善活動

現年45歲的李珊珊於1996年參選香港小姐奪冠而入行，2005年開始淡出幕前，早年更傳出李珊珊身體狀況欠佳。

神隱多年的珊珊，於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，雖屢傳患癌及抑鬱症，但珊珊當時卻沒有交代病情，只感謝好友一直的扶持。

▲ 李珊珊是96年港姐冠軍。

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逢出門前必肚瀉

及至11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」拍片首度公開患上驚恐症，她以默劇方法拍片，片中手持寫上心聲的巨型「大字報」，她指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。珊珊曾透露發病時會心跳加快、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止。

因此受病情影響的李珊珊深居簡出，2021年11月，李珊珊於IG分享一張於花店拍攝的照片，文中她透露當日行程，中午配音過後，下午又要開會，但她指每次出門前身體也會出狀況。

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她寫道：「每次出門，因緊張和恐懼，刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早三小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一湧而上，完全不受控。」

另外去年9月，李珊珊又自揭：「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」李珊珊幾乎半個月就覆診一次，令外間擔心其狀況，近日她可外出用膳，估計其病情好轉。

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