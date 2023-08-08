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【工人姐姐】 懶惰菲傭剪開柔順劑空盒放房間屙夜尿 港媽斥欠衛生：肯定冇洗手

親子 12:20 2023/08/08

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有港媽呻屋企個菲傭用柔順劑吉盒屙夜尿，好唔衛生，令佢感到好頭痕！

同一屋簷下，外傭衛生欠佳，確實令僱主頭痛！有港媽日前在社交平台發文，指無意中發現菲傭房間有個剪開柔順劑的空盒，一問之下，原來菲傭懶得行去廁所，索性用它來屙夜尿，令她斥對方欠衛生：「肯定冇洗手！」

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該名港媽前日(6日)，在Facebook群組的「聘請工人姐姐關注組」發帖，她表示一家四口及菲傭居住一個5百多呎的單位，「我屋企廁所係同工人share。發現佢用剪開個空嘅柔順劑container..用佢嚟屙夜尿」

港媽指，菲傭有自己的房間，但她的床單是存放於菲傭房間內的衣櫃裡，當日她打算使用菲傭房內的椅子爬高取床單，豈料發現一個柔順劑吉盒，

諗住用佢嗰張凳擒高攞。點知有個剪咗上面吉嘅柔順劑樽鬼鬼鼠鼠喺張枱下面。心諗唔係啊嘛，即刻問佢！佢就尷尷尬尬咁話係…

港媽稱，家庭成員有兩個大人、兩個小朋友，菲傭會幫小朋友沖涼，就算大人沖涼時，菲傭都未瞓覺，所以相信不是因為廁所被用，而要使用柔順劑吉盒屙夜尿，最後她直接問菲傭，

我見到個樽，再問佢，佢親口承認！佢話佢懶唔想出嚟夜晚屙尿喎…」

菲傭衛生意識薄弱，港媽之前已經多次提醒她，「每次去完廁所都要洗手」，如今卻發現對方在房間屙夜尿，「肯定冇洗手！」，令她非常頭痛！

貼文一出，即掀起熱議，有不少人認為菲備房間充斥尿味，「晚晚咁屙，間房會臭臭」、「咁你就買個痰罐俾佢屙喇！成間房一陣尿壓味」、「女嘅點屙得準呀？屙到成地都係喎」、「佢哋真係好污糟到你無法想像咖」，另外有感同身受的網民指，「我個工人都試過， 成房尿味」、「我之前個工人試過用大嘅奶粉罐嚟裝尿，仲要唔倒，係佢放假嗰陣時我去睇佢間房見到個罐覺得奇怪，原來尿嚟嘅」。

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責任編輯︰王明芳

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