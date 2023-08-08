【極限運動】涉跳輕鐵車頂攀天秤航拍　兩人認罪判80至120小時社服令

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本年初網上瘋傳影片顯示，網紅「唐狗」唐卓賢等數名青年跳上行駛中的輕鐵車頂，又於城門河划艇及攀上地盤天秤進行航拍，5名涉案青年被控故意危害安全等共4罪，3人早前被判罰款，唐今於（8日）於東區裁判法院被判處120小時社會服務令，餘下的24歲技術員被判80小時會服務令。裁判官判刑時指，唐作為相關活動教練，不但未有以身作則，反而帶領其他人干犯刑事罪行，唐須對其言行負責，明白到其言行會影響他人，希望兩名被告日後從事相關活動時要小心，不要影響公眾安全。

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男被告為唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員），同被控2項故意危害安全罪。唐另涉在限制區駕駛無人機被控1項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪，以及1項禁止進入限制區域罪。

代表律師求情時指，兩名被告均是一時魯莽，輕視帶給其他人的影響，但兩人均沒有傷害他人的意圖，亦非作奸犯科，並有深切反省。

代表律師續指，唐已被還押兩周，是人生中首次失去自由，受到強烈衝擊，必然令其日後作決定時，會提醒自己不要魯莽。

裁判官判刑時指，相關控罪的活動相當危險，希望兩名被告日後從事相關活動時要小心，不要影響公眾安全，要想清楚後果。

裁判官又指，唐的參與程度最高，亦有領導角色，而唐作為相關活動教練，不但未有以身作則，反而帶領其他人干犯刑事罪行，唐須對其言行負責，明白到其言行會影響他人。

裁判官另考慮到唐、李有真誠悔意，遂採納社會服務令報告建議，就各項控罪將唐判處120小時社會服務令，李則判處80小時社會服務令。



案情指，唐及李在2022年12月22日闖入輕鐵站，跳上2列輕鐵車頂，在下站跳車；同年除夕夜，唐、李及陳攀上尖沙咀一個地盤天秤看煙花及日出，唐另用無人機拍攝。及至2023年1月5日，唐、陳、莫及區在城門河划艇至黃昏。被告於警誡下稱一時貪玩，唐在3日後於其Instagram帳戶發布包括上述活動的「海陸空套餐」影片。

同案3名被告陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業），早前承認1項禁止進入限制區域罪，被判罰款2,000元。

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記者：梁錦麟