【監生熱死】45.5度高溫外出散步　女護士疑被活活熱死

▲ 美國一名34歲女護士在鳳凰城散步時突然失蹤，最終找到時已不幸身亡，初步相信她是在45.5度的高溫下活活熱死。

全球暖化導致美國各地氣溫創下歷史新高，上周一名34歲女護士在亞利桑那州鳳凰城散步時突然失蹤，最終被找到時已不幸死亡，相關人員初步相信她是在攝氏45.5度的高溫下被活活熱死。

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據《鏡報》、《Fox News》等外媒報道，來自奧勒岡州的女死者Jessica Christine Lindstrom近日到鳳凰城探望親戚，於當地時間8月4日（五）上午8點半左右在當地的Deem Hills Recreation Area公園散步後失蹤。警方接報後派出無人機及搜救隊進行大規模搜索，最終在下午5點左右在一條較偏僻的路上發現了女死者的遺體。

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當地消防局長Scott Douglas表示，根據初步調查報告結果，Jessica應該是散步時無法承受高達45.5度的高溫而死，「可惜的是，由於她來自奧勒岡州，那裡的天氣並沒有這裡那麼炎熱」。

如果我們能從這宗不幸事件中吸取一些教訓，請正視炎熱的天氣，並在外出散步或遠足時了解自己的局限性，確保安全。

根據馬里科帕郡（Maricopa County）資料顯示，截至7月29日，當地今年已發生39宗高溫死亡事件，另有312宗疑似因高溫死亡的事件正在調查中。該地區去年同期共有42人因高溫死亡，並有282宗類似死亡事件正在調查中。

氣象學家Laura Tobin最近就指出，鳳凰城將會成為世界上首批沒有冷氣就無法居住的城市之一。她在上個月表示：「鳳凰城打破了紀錄，已經連續19天錄得超過43度的氣溫。如果沒有冷氣，它將是世界上首批無法居住的城市之一，然而很多地區都沒有冷氣」。

四大中暑先兆

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在facebook上發文，提醒四大中暑先兆︰

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈累」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享日常可用降溫消暑秘訣。

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