【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到

▲ COLALR成員邱彥筒（Marf）推出年度第二首個人單曲《fOoL##》！

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf），繼早前推出首支個人單曲《*~Silencio…Shh》後，昨日再推出年度第二首單飛作品《fOoL##》，新歌注入不少個人元素，包括MV構思、服飾等，不過最叫Marf感興奮，莫過於她專誠找來陳蕾為歌曲作詞，促成二人首度合作！

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Marf推出新歌

《fOoL##》顧名思義是蠢人，原來Marf希望透過歌曲宣揚「傻人是福」的訊息，以簡單的方式得到快樂。

Marf表示：「其實今次idea係點嚟呢？我有一個好鍾意嘅外國女歌手Madison Beer，佢有首歌都係叫《Fools》，但佢首歌係講愛情上愚蠢嘅人，而我今次構思呢首歌，一來係出於私心我鍾意佢首歌，二來係我生活、想法及價值觀愈來愈變得儍子嘅方式，即係有啲嘢睇到扮睇唔到，令到自己過得好啲，亦係令自己更加快樂嘅方法，所以好想透過歌曲宣揚呢種生活態度。」

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35度高溫下拍MV

在MV拍攝當天，正值攝氏35度高溫，Marf跟一眾工作人員烈日下大汗疊細汗，Marf表示愧對大家：「今日係我第一次喺夏天進行戶外拍攝，當到達拍攝現場，感覺有啲愧疚台前幕後嘅團隊，因為見到個個都流晒汗，而且第一個鏡頭就係拍跳舞，朝早起身，食少少嘢就要跳舞，烈日當空，真係好辛苦，相信太陽伯伯嘅美麗對今次MV會有幫助。」

MV還要到郊區取景，Marf笑言要驅蚊兼防曬：「可能啲蚊都覺得我啲血㷫嘴，都冇再叮我，所以在拍攝中途都放棄咗噴蚊怕水，但係就不斷噴防曬，雖然我係鍾意曬太陽，但我唔想有兩截色，所以我畀大家更努力咁補防曬。」

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Marf親自邀陳蕾填詞

今次歌曲Marf親自請來陳蕾填詞，二人首度合作一拍即合，Marf指：「同陳蕾溝通好多之後，歌詞出到嚟，絕對係我非常expect嘅嘢，而佢都開心同滿意。」

問到Marf跟陳蕾有何淵源？她笑說：「其實私下跟陳蕾冇太多聯絡，間中會傾下偈，但我近期好鍾意佢嘅歌，尤其是《伸縮自如的愛》，呢首歌嘅歌詞、感覺係我好想做到嘅嘢，所以我膽粗粗喺IG問對方有冇興趣合作，其實我都知佢幫人寫歌有少少壓力，所以我都話『我唔係迫你，你睇吓有冇興趣，如果聽到個demo有Feel可唔可同我一齊做呢件事』。」

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