【猝死危機】63歲退休教授旅遊巴上講笑話　突翻白眼倒地心肌梗塞亡

▲ 63歲退休教授旅遊巴上講笑話，突翻白眼倒地心肌梗塞亡。

近日，網絡上流傳一段影片，指内地一名63歲退休教授在旅遊巴士上講笑話，突然翻白眼倒地，有消息傳出該名教授因心肌梗塞死亡，活生生變「笑死」，不過仍未有消息確切證實。

最新影片推介：

有網友在Twitter上載一段影片指，「上海一退休教授63歲，旅遊途中在大巴車上講笑話，講到一半笑死了。退休金近1萬2000多（約13,000港幣），心肌梗塞，樂極生悲！」

事發當時，該名教授正在參加旅遊，為了讓氣氛更熱鬧，他積極拿起麥克風給大家講笑話。從影片中可見，他站在旅遊巴士前方拿着麥克風發言，車上的眾人有説有笑。未料，當巴士駛入隧道沒多久，原本左手攙扶一旁的座椅、臉上還掛着笑容的男子，突然翻白眼昏倒，車上的乘客立即上前攙扶。

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影片曝光後引起大量網民關注，目前已獲得超過54萬次瀏覽量，不少網民留言稱這是「善終」、「這是最好的死法，何悲之有，還有哪種死法更沒痛苦短暫」；亦有網民指出，「心肌梗塞與樂極生悲無关，而是心血管疾病，心臟血管阻塞，不是一天兩天的亊情。」

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拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣