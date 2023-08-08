【美食優惠】Häagen-Dazs推雪糕買1送1限時優惠　再附優惠價購買月餅禮盒

▲ Häagen-Dazs™強勢推出「孖住賞雪糕。買1送1」非凡冰涼限時優惠。

由即日起至8月13日期間，Häagen-Dazs™強勢推出「孖住賞雪糕。買1送1」非凡冰涼限時優惠，只需以八達通卡付款即可以分享價$72獲2客外賣雙球雪糕，再送雙重優惠卡包括「購買雪糕月餅滿$880減$80」及「外賣雙球雪糕買一送一」優惠卡各一張，讓你與好友再次孖住享受雙倍冰涼甜蜜喜悅，同時以驚喜優惠價輕鬆入手過節月餅禮盒！

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Häagen-Dazs™今年推出14款雪糕月餅產品，設計融入了18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋，並以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，融合Häagen-Dazs™ 各款皇牌雪糕口味。

現憑「購買雪糕月餅滿$880減$80」優惠卡於優惠期內到專門店預訂雪糕月餅，即可享65折早鳥優惠，加上額外折扣，等於尊享低至6折的雙重優惠，率先以超級優惠價，為各摯愛親朋及早準備中秋厚禮，一同賞月慶團圓。

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責任編輯︰陳珈希