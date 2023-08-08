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陳柏宇多倫多開屬門票被秒殺　Jason順道放假享受天倫之樂

娛樂 16:56 2023/08/08

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繼在英國舉行個唱後，陳柏宇（Jason）日前在加拿大舉行一連兩場的《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》多倫多站，更順道放假與在彼邦的家人聚首一堂，共享天倫之樂。
 
Jason對上一次到加拿大開Show已是14年前的事，所以今次開Show門票一推出就已被秒殺，即使加場仍有不少樂迷向隅。

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得到樂迷的支持，Jason心情大靚也大派福利答謝Fans，特別在尾場時，除一度除去外套大騷麒麟臂外，在Encore環節亦任由大家點唱，結果即興唱出《車匙》、《永久保存》、《I Miss You》、《閱後即焚》、《拖》等歌曲。

或在自己成長的地方，Jason顯得份外放鬆，演唱會期間，都多次真情流露，其中在唱出寫給女兒Abi的《本能寺》時，就一度喊到未能唱下去。

此外，他又分享了這次回多倫多的感受，道：「今次返嚟見返識咗廿幾年嘅朋友，回想返以前做嘅𢦀居嘢、低B嘢、無聊嘢，其實全部都係經驗，喺我哋朋友圈子中，冇人行差踏錯嘅，以前一齊玩，冇目標，一齊走堂嘅朋友，以前返嚟係見朋友玩，見朋友多過見屋企人，但今次返嚟，長期處於清醒狀態，同埋有家庭嘅狀態底下，所有嘢係開心啲嘅、溫馨啲，精神爽利啲。」

他續稱：「今年返嚟都有朋友問，夜晚出唔出嚟飲嘢，但我幾年冇飲過酒，老喇，近年都係11、2點就瞓，好乖好健康呢！」

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再影全家幅

其實今次Jason返多倫多開Show，碰巧鄰近他40歲生日的大日子，所以他在出發前先與香港的Fans聚會舉行生日會外，他亦提早返加拿大與家人一同慶生。

Jason表示，今次回加拿大的心情，就如台上所說的與別不同，他說：「雖然觀光旅遊比較多，好似去咗尼加拉瀑布，又去咗動物園、水族館，不過重點唔係一定要做啲乜嘢特定動作，而係以一家人嘅模式去一齊參與一啲活動，譬如同屋企人同住嗰種溫馨感覺就好濃烈，因為可以食到婆婆煮嘅晚飯，起身又可以同大家嗌聲早晨，又可以見到細舅父，呢一啲都係開心嘅回憶。」

他又大爆，因為今次帶同兩個女兒Abi和Audrey一同返加拿大，老婆Leanne特地重遊4年前曾到訪的一些景點，再影全家幅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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