【昏迷女童】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤　怕電療化療無法到醫院探女兒

▲ 天瑜爸爸為女兒的病情奔波數年，身體終捱不住，證實患上惡性肌肉腫瘤。

8歲女童周天瑜3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人癱瘓臥床留院長達3年。天瑜爸爸一直為女兒的病情及追究事故責任而奔波，鐵人終於倒下，天瑜爸爸昨晚發文稱自己將要接受長期治療，他接受TOPick訪問表示，自己罹患惡性肌肉腫瘤。

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正當天瑜經過中醫師治療後有所進展，3年來首度眨眼後。天瑜爸爸卻不幸收到壞消息。昨晚他在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」上載一張相片，見到他的手部接受治療的照片，並撰文表示︰

上天這次又給我新的考驗。可能因為過去幾年來的奔波，加上長期的抑鬱情緒，現在終於把自己身體搞垮了。接下來的一段日子，將要接受長期的治療。

▲ 天瑜爸爸發文稱自己將要接受長期治療。（「天瑜醫療事故關注組」fb圖片）

天瑜爸爸相信上天自有安排，承諾自己要嘗試走出傷痛，改變心情才有助戰勝病魔。「祂的一切安排都總有祂的用意，可能祂就是要透過這個病，讓我提醒自己要經常保持心境開朗。要嘗試走出傷痛，不要再被焦慮所困擾。」

5月發現右手臂有腫塊

天瑜爸爸接受TOPick訪問時解釋，自己於5月份時發現右手手臂上腫了一塊，剛開始以為是肌肉拉傷，沒太理會，但之後腫塊慢慢長大。他去骨科經過多項檢查後，上月證實是惡性腫瘤，而且已經擴散至左邊肺部。

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怕接受化療電療沒法探望天瑜

而威爾斯親王醫院醫生初步提供的治療方案，只有電療、化療和做手術3個方法，但要再詳細檢查他的情況，才決定先用哪個步驟。所以具體的治療方案或要等到本月21日才有期看腫瘤科，與醫生商討後才有決定。目前醫生未告訴他所患的癌症是第幾期，「他説只有分擴散了和沒擴散。」但天瑜爸爸不太願意接受上述的治療方案，他解釋︰

我自己本身也不想化療和電療，因為太傷身體，怕到時沒法去醫院看天瑜，但又不知道自己的情況是否適合其他治療方案例如標靶藥物或免疫治療。

由於天瑜事件早已令他對西醫大失信心，天瑜爸爸目前正在看中醫吃中藥，是一名癌症專家，「邵逸夫，董建華都是他的病人。」

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責任編輯︰林綺玲