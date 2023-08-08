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【香港小姐2023】鄧凱文開內地社交平台谷人氣　愈戰愈勇有望反超前

娛樂 13:23 2023/08/08

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》決賽將在本月27日舉行，今屆佳麗自參選以來引起關注，除了不少大熱之外，當中仍有不少黑馬佳麗分分鐘有機會反超前。

【香港小姐2023】王怡然屬今屆最輕盈佳麗　Lynn努力學廣東話備戰

愈戰愈勇

就如3號鄧凱文（Eris），參選初期未能成功搶FO，更在受訓期間，穿高跟鞋行catwalk時表現失準，被導師陳嘉容直斥：「落選與我無關」。

Eris為此苦練，每天穿高跟鞋練習，就算回家也穿着，直至睡前才脫掉，一天會穿超過12個鐘，難怪見她現時站出來時較之前更有自信和淡定。

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樣貌身材不錯

而且，Eris的身形比例十分平均，她亦不時在個人社交平台上載生活照，當中展示她的美好身段，而且樣子甜美成功俘虜不少網民歡心。

加上，她畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，Eris隨時有望反超前。而她向大會表示平時嗜好是烘焙蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，志向則是成為一位多功能的演員。

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最新影片推介：關嘉敏專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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