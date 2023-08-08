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【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐　陳曉彤才藝多增添勝算

娛樂 13:38 2023/08/08

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

13號佳麗陳曉彤（Cindy）學歷高被看高一線。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》總決賽將於本月27日舉行，一眾佳麗現正忙於為選美備戰。

13號佳麗陳曉彤（Cindy）擁有高學歷及才藝多多，去年更曾參選《溫哥華華裔小姐競選》，有選美經驗的陳曉彤被外界看高一線。

【香港小姐2023】王怡然屬今屆最輕盈佳麗　Lynn努力學廣東話備戰

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名校畢業生

26歲的陳曉彤畢業於加拿大著名學府卑詩大學音樂系碩士，卑詩大學盛產過不少華裔小姐，包括2001年冠軍廖碧兒、2003年冠軍鍾嘉欣及2013年冠軍鄧佩儀。

去年，陳曉彤曾於加拿大參加《溫哥華華裔小姐競選》，雖然她未能晉級三甲位置，但也獲得了一次難得的選美經歷。

好學不倦的陳曉彤透露有意進修博士學位，不過暫時想先吸收其他經驗，因而決定回港參加選美比賽。

【香港小姐2023】Juliana沙灘騷實力　「完美體態大獎」郭珮文未滿意自己身材【多圖】

（《經濟日報》資料庫）

音樂才女

陳曉彤的職業為一名鋼琴老師，學生為數不少的她愛心爆棚，並曾為一班學生舉行音樂會，增加他們的演出經驗。

熱愛音樂的她除了持有演奏級鋼琴資格外，亦喜歡吹色士風及唱歌，才藝多多。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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