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影后珊迪娜布洛痛失摯愛　男友患漸凍人症病逝終年57歲

娛樂 13:47 2023/08/08

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影后珊迪娜布洛

現年59歲的奧斯卡影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock），在90年代憑《生死時速》（Speed）、《暗戀你 暗戀妳》（While You Were Sleeping）及2000年《選美俏臥底》（Miss Congeniality）等賣座片成荷里活一姐，《守護有心人》（The Blind Side）成金像影后，可說事業得意。

在2015年，她公開與攝影師Bryan Randall拍拖。當年她聘用Bryan Randall替養子Louis拍攝生日派對照片，由此結緣相戀，雖然二人一直十分低調，甚少公開放閃，但珊迪娜布洛曾形容對方為「生命中的摯愛」。

可是Bryan Randa近日卻因罹患「漸凍人症」離世，終年57歲。

沒結婚卻已如夫妻

據外國媒體的報道，珊迪娜布洛的家人在近日發出聲明，透露珊迪娜布洛陪伴與男友對抗漸凍症3年，可是無奈Bryan Randall最終在8月5日病逝。

聲明提到，Bryan Randall早決定將自己患病的治療過程隱藏，因此照顧他的家人也盡最大的努力滿足他的要求，現在只是希望外界給予家屬空間，讓他們安靜的處理布萊恩藍道的後事。

Bryan Randall

珊迪娜布洛過往愛情史豐富，自從與Bryan Randall相戀後一直十分恩愛，儘管沒結婚也如同夫妻般相處，男方還一起撫養女方收養的兩個小孩，以及珊迪娜布洛與前夫所生的女兒，一家五口生活融洽。

她曾在談話節目上透露不嫁給Bryan Randall是因為自己不需要一張結婚證書才能成為忠實的伴侶與母親，而且她已找到「生命中的摯愛」，無奈驟然離世，從此天人永隔。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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