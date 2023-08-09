【養兒防老】不想成為孩子負累 39歲媽媽提早物色老人院︰怕老了沒人照顧

▲ 39歲女子提早為自己及丈夫物色老人院。

不需靠子女，很多健康的中年人已經未雨綢繆，為自己年老的生活打算，物色一間設備完善的老人院，好讓自己安享晚年。馬來西亞1名39歲女子，最近以「提前為丈夫物色老人家庭護理中心」為題拍片到社交網，遭網友抨擊，雖然這條片只是開玩笑，但她後來認真表示，其實兩夫婦也認真考慮過未來在護理中心養老生活，以免老來成為子女的負擔。

根據加坡傳媒報道，現年39歲的女子努艾茲琳達(Noor Ezlinda Ismail)近日在TikTok上載短片，以「為丈夫物色老人護理中心」為題，片中看到她丈夫茲恩哈欣 (Zien Hashim)在老人護理中心，嘗試使用升降椅上二樓，並寫道︰「他很喜歡」，短片引起網民抨擊。

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老人護理中心設備完善

她其後再上載最新短片解畫︰「我理解網民的所有負評，我們只是愛開玩笑的夫妻。」但她亦指，兩人有認真考慮在老人護理中心度過餘生。她在短片中表示，他們選中這間位於萬宜的私人家庭護理中心，一個月費用就高達 4599至5599令吉(約港幣9,600至1.2萬)，設備完善又環境優美。

經營黃金生意的努艾茲琳達接受網媒「mStar」訪問時說，她和丈夫已做好養老的準備，而且住在老人院並不意味著與子女不咬弦，相反只是一種人生選擇︰「如果孩子們無法照顧我們，我們要做好了準備。」

▲ 大馬女子努艾茲琳達近日在TikTok上載短片，以「為丈夫物色老人護理中心」為題，引起網上熱議。

她說，自己第一次踏足老人護理中心，已被那裏的設施吸引，覺得護理中心不僅滿足老人的基本生活需求，而且位置優越，裝修優雅︰

奶奶去世後，我把她的看護送回護理中心，因為這裡缺少人手。這時我才發現這楝漂亮的老人護理中心，且有醫生服務提供。

嘆有子女亦難免被忽略

雖然她有兩個繼子女，但努艾茲琳達不想成為孩子們的負擔︰

沒有人知道未來的生活會是怎樣，而且孩子們也有自己的生活，父母難免被忽略。我們也不知道孩子們的生活會是困難還是容易，所以我會擔心老了沒有人照顧我……但住在護理中心，至少有醫生和工作人員照顧我。

雖然有網民不同意她的觀點，但亦有網民支持她︰「這看起來似乎是一個笑話，但實際上我們必須考慮做好準備......因為我們不知道未來會是怎樣。」、「你可以稍後再物色。當你老了，就懶得指望孩子來照顧你......就讓他們過上幸福的生活。」

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