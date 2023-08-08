  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】大S老公與宋慧喬蘇志燮做鄰居　具俊曄南韓千萬豪宅擁巨型客廳

娛樂 16:02 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

具俊曄逾千萬南韓豪宅曝光！

台灣女星徐熙媛（大S）2021年11月宣布跟汪小菲離婚，分開不足4個月，大S公告與舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，並於去年3月底完成註冊手續完婚。

大S胞妹小S（徐熙娣）近日舉家往南韓旅行，而姊夫具俊曄除擔任導遊之外，他更招待徐家成員到其位處首爾漢南洞的大宅，昨日（7日）網上流出一段影片，片中具俊曄跟小S於客廳熱舞，間接令具俊曄的豪宅曝光！

【大S丈夫】傳被具俊曄騙走2.2億台幣激至癲‬癇　徐熙媛騷「無犯罪記錄證明」護夫

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

小S跟姐夫比拼舞技？

片段中，小S穿上黑白間條上衣，跟一身休閒打扮的具俊曄於大廳上演「舞台劇」，具俊曄問小S「你是誰」，小S即裝作在門外回應「婷婷（小S乳名）」。

之後具俊曄扮打開門兼大叫「婷婷」，小S也回應說「姊夫」，接著兩人跳起舞來，只見小S笑過不停，貫徹其開朗個性！

點擊圖片放大
+10
+9

【寵妻狂魔】大S繼「剝蝦論」後公主病再升級？　一句Oppa具俊曄即抱老婆去廁所

具俊曄跟著紅韓星做鄰居

據台媒報導，豪宅位處首爾漢南洞的高級住宅區，面積約為450平米，即大約為4千呎，另外房子的市價為7000多萬台幣，即港幣1700多萬。

只見具宅的客廳空間感十足，當中擺放了一個茶几和L型梳化，但依然很闊落，在廳中跳舞完全不是問題呢，另外從短片看到落地玻璃外的夜景，漢江美景一覽無遺。

具俊曄所居住的地區可說韓星雲集，鄰居是不少大家熟悉的韓國藝人，包括宋慧喬、蘇志燮、李秉憲、李鐘碩和防彈少年團成員SUGA和JIN。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【大S再婚】具俊曄下周五台北夜店獻出婚後首個演出　徐熙媛當晚「絕密行程」曝光
11:12 2022/04/01
【大S再婚】具俊曄下周五台北夜店獻出婚後首個演出　徐熙媛當晚「絕密行程」曝光
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
11:26 2022/04/07
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光
14:10 2022/06/22
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光

你可能感興趣

【大S再婚】具俊曄下周五台北夜店獻出婚後首個演出　徐熙媛當晚「絕密行程」曝光
11:12 2022/04/01
【大S再婚】具俊曄下周五台北夜店獻出婚後首個演出　徐熙媛當晚「絕密行程」曝光
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
11:26 2022/04/07
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光
14:10 2022/06/22
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光
娛樂人物職業 歌手 徐熙娣 徐熙媛 具俊曄 豪宅 南韓 首爾

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
10:05 2023/08/07
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒