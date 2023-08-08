【明星豪宅】大S老公與宋慧喬蘇志燮做鄰居　具俊曄南韓千萬豪宅擁巨型客廳

▲ 具俊曄逾千萬南韓豪宅曝光！

台灣女星徐熙媛（大S）2021年11月宣布跟汪小菲離婚，分開不足4個月，大S公告與舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，並於去年3月底完成註冊手續完婚。

大S胞妹小S（徐熙娣）近日舉家往南韓旅行，而姊夫具俊曄除擔任導遊之外，他更招待徐家成員到其位處首爾漢南洞的大宅，昨日（7日）網上流出一段影片，片中具俊曄跟小S於客廳熱舞，間接令具俊曄的豪宅曝光！

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小S跟姐夫比拼舞技？

片段中，小S穿上黑白間條上衣，跟一身休閒打扮的具俊曄於大廳上演「舞台劇」，具俊曄問小S「你是誰」，小S即裝作在門外回應「婷婷（小S乳名）」。

之後具俊曄扮打開門兼大叫「婷婷」，小S也回應說「姊夫」，接著兩人跳起舞來，只見小S笑過不停，貫徹其開朗個性！

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具俊曄跟著紅韓星做鄰居

據台媒報導，豪宅位處首爾漢南洞的高級住宅區，面積約為450平米，即大約為4千呎，另外房子的市價為7000多萬台幣，即港幣1700多萬。

只見具宅的客廳空間感十足，當中擺放了一個茶几和L型梳化，但依然很闊落，在廳中跳舞完全不是問題呢，另外從短片看到落地玻璃外的夜景，漢江美景一覽無遺。

具俊曄所居住的地區可說韓星雲集，鄰居是不少大家熟悉的韓國藝人，包括宋慧喬、蘇志燮、李秉憲、李鐘碩和防彈少年團成員SUGA和JIN。

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