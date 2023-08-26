【正能量】失業爸爸不忍2孩挨餓偷即食麵　女律師同情遭遇幫打官司交罰款

有頭髮，邊個想做「癩痢」？馬來西亞一名貧窮爸爸，心痛2名子女已經2天沒有進食，迫不得已下偷取一包即食麵和麵包為其果腹。爸爸被控偷竊罪，當地有女律師得知原由後深表同情，願意為其免費辯護，而最終對方獲得輕判。

該名女律師名阿米娜都（Aminahtul Mardiah），上述的案件是她在個人的社交平台、自拍影片分享。阿米娜都表示，早前她到法庭處理一宗案件，然後看到了這名目測約40歲左右的父親，正被起訴一項偷竊罪。

阿米娜都隨後上前了解，該名爸爸承認偷竊罪。而對方解釋道，他因為剛剛被解僱，所以沒有錢買食物，而他的兩名孩子已經兩天沒有進食，迫不得已下只好去偷取食物。對方更補充道，他當時有向店主保證，將來會回來支付相關的金額。

對於該名父親的遭遇，阿米娜都深表同情，也相信他是因為面臨絕路才出此下策。由於對方沒有聘請律師，因此阿米娜都決定免費為免費打官司。最後，法庭判處該父親一天的監禁和罰款，而阿米娜都更善良地幫對方繳付罰款。

不過，阿米娜都在影片中也強調，因為此案是特殊情況才破例出手幫助，而偷竊始終是項罪行，並不能予以合法化，希望大眾切記。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳