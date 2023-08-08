【爭女風波】楊冪出動5.4億元爭取「小糯米」撫養權　傳劉愷威為保女兒改加拿大國籍

▲ 楊冪傳出動5.4億元爭取女兒「小糯米」的撫養權。

劉愷威與前妻楊冪育有一女劉苡馨（小糯米），兩人於2018年宣布離婚後，宣稱小糯米由兩人共同撫養，但其實大部分時間，小糯米都由男家在港照顧。楊冪與女兒曾因疫情影響，試過長達3年沒有見面，被網民狠批失職母親。

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出動5.4億港元

楊冪離婚時曾以「尊重女兒選擇」暗示不會爭撫養權，但自劉愷威爆出疑再婚娶內地女星李曉峰，有指她不希望女兒由「後母」照顧。同時傳出早於4年前已萌生接回女兒到內地生活的念頭，惟疫情所限一直擱置。

如今為爭取小糯米的撫養權，不惜出動5億元人民幣（約5.4億港元），決意帶女兒回內地，有指9月便在北京開學。

楊冪於3月時秘密來港，而近月則頻頻高調來港探女，似乎出盡全力誓要與劉愷威爭女兒養權。

▲ 楊冪傳出動5.4億元爭取撫養權。（微博圖片）

【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光 小糯米暴風長高變美少女似楊冪

劉愷威早前帶女兒小糯米到加拿大放暑假，被網民野生捕獲，現年10歲的小糯米已長得高䠷，樣貌更似足媽媽楊冪。

有指，劉愷威為保女兒的撫養權，此行其實帶女兒改加拿大國籍。不過有知情人士透露，小糯米將跟隨爸爸繼續留港生活及升學，並指劉愷威沒有再婚的打算。

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