【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀

▲ 梁朝偉與小粉絲合照，意外揭腳趾疑現厚灰甲。

現年61歲的影帝梁朝偉向來低調，惟喜好水上活動的他，近日卻被粉絲「野生捕獲」！粉絲其後在網上曝光與梁朝偉的合照，卻意外發現他的腳趾呈灰色，疑似患上「灰甲」（甲癬），一時間頓成網民焦點。

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有網民最近就在社交網上傳一張「野生捕獲」梁朝偉的照片，相中梁朝偉跟一名小女孩合照，身穿黑衣短褲的梁朝偉打扮樸素，以半蹲的姿勢與小粉絲合照，網民除了大讚他親民外，亦發現他疑似患上一種常見傳染性皮膚病——「灰甲」（甲癬），並留言問：「他是不是有灰甲？」、「可能是灰指甲增厚」但也有人認為，即使他患有灰甲，仍絲毫無損他的男神魅力：「為甚麼他有灰指甲都這麼可愛？」、「唯一一個有灰甲都可愛的男人。」

指甲變黃變白、變厚碎裂都可以是灰甲徵狀

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受經濟日報訪問，指出「灰甲」是屬於甲床與甲板之間的感染，作惡細菌多為皮癬菌，少部分為念珠菌。成因和香港腳一樣，皆與潮濕、炎熱的環境有關。現時估計香港有50萬人患有灰甲，大約每6人當中就有1人患上灰甲。普遍發病年齡介乎35歲至59歲，60歲或以上的人士更是灰甲常見患者。

共用個人物品如修甲器具、毛巾甚至鞋子，都有機會引致灰甲埋身。而灰甲表徵除了灰色，其實指甲變黃、變白、啡色、變厚、碎裂都是徵狀，甚至會有離甲或指甲倒插入肉情況，穿鞋和襪子都會感痛楚，最嚴重是整隻趾甲剝落，或引發甲溝炎，增加細菌感染風險。

當一隻灰甲不處理，有機會蔓延至其他趾甲，10隻指甲都有灰甲的人並非少見。由於灰甲是真菌皮癬菌感染，增加患上香港腳及股溝癬的風險。而且，灰甲具傳染性，很多時會傳染予其他家庭成員。

針對灰甲治療目前主要有4種方式，分別是外用抗真藥物、口服抗真菌藥物、激光治療及外科手術拔除指甲。患者宜向醫生查詢，哪種方法合適自己情況。

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責任編輯：羅嘉欣