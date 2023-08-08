【洗黑錢】警偵破洗黑錢集團拘7人 涉款約1.1億

警方偵破一個洗黑錢集團並拘捕7人。財富情報及調查科財富調查組1A隊李志鵬督察表示，去年10月展開調查和情報分析，鎖定一個洗黑錢集團，發現該集團透過操控本港一批傀儡戶口，以現金提取和買賣加密貨幣的方法來清洗不同詐騙案的犯罪得益。警方估計集團由2022年10月開始，共用48個傀儡戶口清洗約1.1億元犯罪得益，涉及投資騙案及網上求職騙案等。



至昨日(7日)，警方在全港多處展開代號「義門」行動，拘捕7人(33-45歲)，分別為2名本港男子、3名泰國籍女子和2名菲律賓籍女子，報稱任職家庭傭工、運輸工人、清潔工人和無業，涉嫌串謀洗黑錢罪，7人中其中1人是骨幹成員，其餘6人是傀儡戶口持有人。行動中檢獲現金及手提電話，正追查騙款流向，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文