【全民造星V】Lyman＋亨仔比賽過後有共同目標　KC大爆昔日童趣「志願」

▲ 香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）接受TOPick專訪！

ViuTV《全民造星》除了為樂壇、演藝圈注入大量新血，也讓觀眾重拾熱血、追夢力量，《全民造星V》三甲的香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔），掌聲過後背負住的是觀眾的期待抑或是壓力呢？

Lyman、KC、亨仔再次聚頭，一同接受TOPick專訪，大談比賽過後的感受與目標。

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《造星V》過後

《全民造星V》決賽已結束一個月，KC坦言在奪獎後會在教舞與演藝工作中取得平衡，他直言自己在奪獎過後在生活、心態上也沒有變化，他回味著：「決賽當天是一個很好的回憶，獎項也是一個肯定，最開心的是享受決賽的表演、認識一眾兄弟與導師。」

Lyman笑稱現時外出、乘車時也會被粉絲要求合照，自己的想法沒有改變，同樣是希望找更多機會來表達自己。

享仔語帶無奈地回應身旁的Lyman：「真的沒有很多人會找我合照」，開玩笑過後，他認真地表示感恩在節目中認識不同的人，拿起獎盃時也沒有太多實在的感覺。

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面對不同的聲音

選秀比賽的結果未必盡如觀眾的想法，基本上由誰人奪獎，社交平台、網上討論區也總會有不滿的聲音，又有網民認為「憑咩」，這是正常不過的事。

KC、Lyman深明每一人也有各自對事件的看法，Lyman覺得負評的出現即表示有很多空間作調整，他說：「我是不太在意評論，也知道自己的方向、喜歡自己在《造星V》決賽的表演」。

亨仔則自認十分在意網民的說話，感受得到「忠言逆耳」，提到感受最深的是「亨仔又喺度亂咁嗌」，幸好他是相當「受教」，承諾會好好調整唱法。

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成為男團成員？

MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR等組合從在《造星》節目後成軍出道，在香港樂壇分一杯羹。

亨仔覺得自己十分習慣以團隊形式作表演，認為彼此可互相支持。Lyman覺得不一定需要採用組合形式出道，但明白那一些作品需以一個團隊來完成，並可學會從另外一個角度來檢視。

另外，KC直認自己在表演時是需要別人照顧固執的自己，不介意有人「傍住」自己呢！

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三人行 必有我師

正所謂「三人行，必有我師」，Lyman、KC、亨仔一同走過《造星V》之旅，KC欣賞Lyman很快便投入演出的氛圍當中，笑指對方也患有「中二病」，即是一下子可成為Lion King。他也欣賞亨仔的對自己的情感毫不掩飾，大讚對方是一個坦率的人！

Lyman反而覺得亨仔為人過於坦率，但也欣賞他是做回自己。談到身旁的KC，他大讚對方是相當勤力、一直以玩的方式來學習。

亨仔認為Lyman是很清楚自己的目標，並坦言自己也不可做到。對比KC勇於學習不同的新事物、很投入地做喜歡的事，亨仔笑指自己不會想學跳舞、製作Video Wall。

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檢視自己

三人各自都有被兄弟讚口不絕的地方，他們同樣有自我檢視不足之處，KC率先自爆：「跳舞需要繼續加強，我很想在這個世界中得到更多的存在感，外面還有很多很厲害的人。」

直認跳舞有很大進步空間的Lyman，以及勤練唱歌的亨仔，二人紛紛希望可向演戲範疇發展，亨仔表示不介意先在校園劇中演「下靶位」呢！

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三子之《我的志願》

自三子在《造星V》奪獎後，順理成章地加入演藝圈，相信三子在小時候也不一定會想過自己在長大後會成為藝人吧？

在三子之中，亨仔可謂較接近自己的《我的志願》，皆因他現時在香港大學修讀機械工程，默默地朝向工程師之路進發，他笑言深受電影《Iron Man》影響。

Lyman在小時候的志願就相當有藝術感，那就是雕刻家，他是很享受製作藝術品的過程。

KC笑言自己小時候在《我的志願》中寫上「成為一名太空人」，他說：「我在小時候會覺得外星人是很搞笑，再加上我在當時已喜歡高達，就想成為太空人以駕駛高達。」

100萬元狂想曲

當三子聽到「如幸運地獲得港幣100萬元，你會做甚麼？」後，亨仔搶先表示：「我會畀咗阿爸阿媽先再諗」，KC就搞笑地表示會把100萬元兌換成1元硬幣。

Lyman未想過「獨吞」，他選擇平均分配100萬元，即是把其中50萬分給父母，剩餘的50萬就會用作與太太Zoe、朋友一同旅遊，好好享受世界！

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給10年後的自己

10年後的境況無人得知，KC希望自己在10年後依然生存當中，並稱：「我會問自己有否『跳』出香港，並作出審視。隨著年紀漸長，很少人可在跳舞圈撐下去。」

亨仔覺得如那時遇上感挣扎的時刻，會選擇重看自己入圍《造星V》99強的訊息，以重拾自己的初心！

Lyman向10年後的自己拋下一句：「Did you make other people happy？」

10年後的三子，可能已是賺了無數個的100萬元，又可能是已達成不同的演藝目標了！

記者：陳淑霖

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