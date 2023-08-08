【寵愛Pet Pet】陳庭欣演失婚闊太與徐榮有感情線 　港姐出身擔任主持為主

TVB熱播劇《寵愛Pet Pet》自出街後反應不俗，大讚劇情輕鬆有趣，昨晚（8月7日）劇情提到陳庭欣演的失婚闊太程何婉琴終於出場，因診所生意不景，故杜志德（徐榮飾）想遊說陳庭欣投資診所，及後二人亦有感情線成為歡喜冤家。

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港姐入行

陳庭欣（Toby）畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。至2010年參加香港小姐並奪冠，順理成章入行成為TVB藝員。

入行後憑着自信淡定的表現，擔任不少大騷主持及《東張西望》節目主持，不過她在劇集方面大多演配角為主，包括《多功能老婆》﹑《換命真相》﹑《雙生陌生人》﹑《有種好男人》等，其中Toby在《踩過界II》演跨性別人引起網民關注！

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生活愈來愈富貴

而且，Toby入行前與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」。不過，自從加入娛樂圈後生活愈來愈高調，尤其與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活變得富貴，2020年底更搬到沙田九肚山洋房。

有指該單位以月租10萬元租住，實用面積約3003平方呎的洋房內，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

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