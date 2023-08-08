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【破毒強人】朱智賢學舞笑料百出　鏡頭前女人味濃鏡頭後硬晒軚

娛樂 14:23 2023/08/08

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《破毒強人》

TVB劇《破毒強人》在昨晚（8月7日）劇情講文華（陳豪飾）逐步實踐復仇大計，先後使計拉攏徐安樂（何廣沛飾）及章琳（胡定欣飾）作搭檔，不過安樂與章琳卻各有各顧慮，及後文華以配合章琳向前上司報仇大計作餌誘。

另一邊廂，阿Dam Jackie（張曦雯飾）與葉浩天（蕭正楠飾）調查期間，揭出文華牢獄生涯12年，除記者林可兒（張寶兒飾）不時前往探監，還有一人探過文華，該人竟是鄭福田（蔣志光飾）太太沈淑賢（朱智賢飾）。

【破毒強人】朱智賢與蔣志光演夫妻做江湖阿嫂　積極工作做運動努力洗底

行走江湖騷舞技

其實上星期已有網民懷疑淑賢與文華有不尋常關係，如今淑賢曾探監真相曝光後，令眾人原本已千絲萬縷的關係更添複雜懸疑。

談到「朱朱」朱智賢在《破毒強人》演出，除了要收起平時在綜藝的搞笑style、一本正經飾演深思熟慮的社團大嫂外，更要集萬千技能於一身，除氹細路要了得，偶爾更需要晒舞技行走江湖。

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    朱朱手腳不協調

    昨晚，朱朱便在《破毒強人》施展渾身解數、先後與型男及阿蔣大跳社交舞，鏡頭前朱朱自信十足、風姿綽約，一雙修長美腿更是吸睛非常。

    不過鏡頭後的朱朱原來硬晒軚，手腳協調度明顯不足的她，不少動作均僵硬得活像忘了落偈油的機械人，更要出動兩名老師貼身教授，於重要關頭時「手口並用」協助朱朱。

    可是，朱朱一頭煙學藝期間，還不忘搞笑叮囑工作人員：「快啲幫我影多幾張相，好辛苦呀！」更搞笑的是，當朱朱夥拍蔣老師拍攝跳舞場口時，就連經驗老到的阿蔣亦突然瘋狂忘詞。

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