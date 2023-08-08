【親子旅遊】郭富城賀老婆生日罕晒囡囡正面　親民價入住世界十大建築奇蹟酒店

▲ 郭富城帶妻女去上海入住「世界十大建築奇蹟」酒店賀老婆生日，罕有晒出囡囡正面照。

57歲天王郭富城與小22歲的方媛（Moka）結婚後，誕下2名寶貝女兒近6歲大的「大寶」Chantelle及4歲的「二寶」Charlotte。之前兩夫妻為保護女兒一直遮樣，城城昨日罕曬一家四口為太太慶生的照片，讓女兒正面曝光，雖然女兒手部有遮掩，但仍可見到女兒長得清秀像媽媽，而另一吸晴位是慶生地點，是有世界十大建築奇蹟的上海「深坑酒店」。

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剛完成10場澳門演唱會的城城放假鬆一鬆，帶同老婆和女兒去上海度假，並為老婆慶祝36歲生日。城城在社交平台上載多張照片罕有高調放閃，並留言表示：

親愛的老婆，生日快樂、與妳共舞。

城城還附上多個心心錫錫Emoji，相當愛妻。照片中見到城城和Moka在類似水族館落地玻璃前做心心手勢，兩人又依偎在一起睇魚。而一家四口的合照的見到兩名女兒合十許願，沒有再用公仔遮樣，見到部分正面樣，長得清秀似媽咪，城城站在旁邊看著細女流露父愛。城城還向愛妻送上大大扎鮮花，身穿粉紅色連身裙的Moka一臉滿足。

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事後方媛亦有在微博轉發帖文冧爆寫道：「謝謝老公，有你們每天都很快樂。」獲不少網民留言送上祝福：「真係恩愛」、「好似有3個女咁，好靚」、「全家靚基因」，但有人指方媛笑容欠奉：「點解佢笑都唔笑嘅」。

全球首間「地平面以下」酒店

城城所預訂的酒店來頭甚猛，是位於上海佘山世茂洲際酒店，有深坑酒店之稱，是全球第一間在「地平面以下」的酒店，建於廢棄礦坑中，被美國國家地理頻道《世界偉大工程巡禮》評為「世界十大建築奇蹟」之一。

▲ 上海佘山世茂洲際酒店，有深坑酒店之稱。（酒店網頁圖片）

該酒店一反傳統建築向上發展，該酒店向下衍生88米，採取地上2層、地下16層設計，共提供336間房間，地下客房被設計成「水中客房」，連同觀景餐廳均可在室內觀賞熱帶魚景。而這間酒店設計是出自「杜拜帆船飯店」的設計師之一「馬丁約克曼」（Martin Jochman），整整12年才完工。

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房價由2千多至1.4萬不等

記者翻查在酒店官方網站房價，最便宜的高級大床房或雙床房，最多可入住3人，房價為2,095人民幣（約2,268港元），房間面積為36平方米頗寬敞。而最特別的瀑布景觀套房及水下景觀套房的房價分別為9,660人民幣（約10,460港元）及12,659人民幣（約13,715港元），以上價格為未包稅項，有經濟能力的家庭可以考慮一下。

酒店內還有多項親子設施，包括兒童泳池、免費兒童俱樂部及遊樂場等，適合一家大細入住。

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責任編輯︰林綺玲