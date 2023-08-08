【P1X3L 5G上台計劃】Marco《One Day約會實況台北篇》　被台妹指與防彈少年J-Hope撞樣

▲ P1X3L和愛里

由P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），聯同葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、鍾卓穎（Ash）主持的ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》，今晚（8月8日）播出的一集，節目組安排Marco與台灣著名Youtuber愛里進行《One Day約會實況台北篇》。

而隊友George與Phoebus，更在遠處偷偷地觀察約會情況。George稱讚愛里十分有女人味和優雅， Phoebus亦笑言愛里完全符合Marco的女神標準。

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▲ Marco甜言蜜語冧爆愛里。

Marco甜言蜜語

對著愛里的Marco，更爆seed大講甜言蜜語：「今天我很開心，因為遇見你了」，成功令女方冧爆，但在場的兩位成員聞言不禁反晒白眼。

愛里指今日要幫Marco化一個BTS防彈少年妝，更開玩笑指他跟J-Hope十分相似，令P1X3L爆笑。

▲ 一眾主持到夜市分組進行任務。

Phoebus開玩笑指，Marco是香港的J-Hope，Marco隨即指要保持低調：「這個消息只有我們知道。」

之後，P1X3L和5位女主持到夜市分組進行任務，並各出奇招，場面十分有趣。

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