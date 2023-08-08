【軟對抗】海關關長何珮珊：嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地　維護政治安全

▲ 何珮珊指，嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地。(資料圖片)

海關關長何珮珊表示，香港海關身負守護國門、維護香港和國家安全的重任，堅決落實總體國家安全觀、切實維護國家安全、強化口岸反恐應變、嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地，切實維護政治安全，以及把打擊毒品、商品走私、槍支武器走私，作為維持社會穩定和經濟安全的標誌性舉措。

何珮珊今日在報章撰文，提到海關積極配合特區政府跨部門協作打擊水貨活動，減少對社區民生帶來的滋擾，致力保障消費者權益，大力打擊坊間的不良商戶，令市民及訪港旅客安心消費。

海關近年一直積極發展「多式聯運」，何珮珊透露，計劃進一步加強「多式聯運」，香港海關正積極與珠海市政府及內地海關推展「空陸鮮活食品快線」先導計劃，希望把內地的優質高端產品如珠海一帶物種多樣、產量豐富的海鮮，更有效地走出國門，開拓海外市場；另外亦可把外地的鮮活產引進內地市場。

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責任編輯：區綽彥