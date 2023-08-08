  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 15:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【軟對抗】海關關長何珮珊：嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地　維護政治安全

政治 15:09 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

何珮珊指，嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地。(資料圖片)

海關關長何珮珊表示，香港海關身負守護國門、維護香港和國家安全的重任，堅決落實總體國家安全觀、切實維護國家安全、強化口岸反恐應變、嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地，切實維護政治安全，以及把打擊毒品、商品走私、槍支武器走私，作為維持社會穩定和經濟安全的標誌性舉措。

何珮珊今日在報章撰文，提到海關積極配合特區政府跨部門協作打擊水貨活動，減少對社區民生帶來的滋擾，致力保障消費者權益，大力打擊坊間的不良商戶，令市民及訪港旅客安心消費。

海關近年一直積極發展「多式聯運」，何珮珊透露，計劃進一步加強「多式聯運」，香港海關正積極與珠海市政府及內地海關推展「空陸鮮活食品快線」先導計劃，希望把內地的優質高端產品如珠海一帶物種多樣、產量豐富的海鮮，更有效地走出國門，開拓海外市場；另外亦可把外地的鮮活產引進內地市場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【禁播榮光】梁美芬：歌曲是國歌「冒牌貨」　倡政府可向終院提上訴
15:55 2023/08/07
【禁播榮光】梁美芬：歌曲是國歌「冒牌貨」　倡政府可向終院提上訴
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
16:10 2023/08/07
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
【禁播榮光】律政司就高院拒批《願榮光》禁制令提出上訴
16:43 2023/08/07
【禁播榮光】律政司就高院拒批《願榮光》禁制令提出上訴

你可能感興趣

【禁播榮光】梁美芬：歌曲是國歌「冒牌貨」　倡政府可向終院提上訴
15:55 2023/08/07
【禁播榮光】梁美芬：歌曲是國歌「冒牌貨」　倡政府可向終院提上訴
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
16:10 2023/08/07
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
【禁播榮光】律政司就高院拒批《願榮光》禁制令提出上訴
16:43 2023/08/07
【禁播榮光】律政司就高院拒批《願榮光》禁制令提出上訴
走私 何珮珊 海鮮 食品 香港 海關 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
10:05 2023/08/07
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒