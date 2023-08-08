【禁播榮光】湯家驊批議員聯署向法庭施壓　冀要求司法改革人士克制

▲ 行政會議成員，資深大律師湯家驊。（資料圖片）

高等法院早前拒絕就歌曲《願榮光歸香港》批出臨時禁制令，律政司昨日決定提出上訴。行政會議成員，資深大律師湯家驊批評，有個別立法會議員聯合發聲明要求政府上訴，行為等同向司法機構施壓，他重申司法程序中，眾人要尊重司法獨立，更直言「是要以理服眾，不是靠大聲」。

經民聯立法會議員梁美芬昨日表示，政府可以直接跳過上訴庭，向終審法院提出上訴許可申請，湯家驊今日接受電台訪問時稱，終審法庭不是行使初審權，而是行使監督權監察下級法官如何處理案件，直言：「只有特別情況才可以一跳就跳上去」。

對於律政司提出上訴的決定，湯家驊指原審法官已闡明拒批禁制令的兩大重點原因，上訴方需要證實前者犯下法律上或事實上的錯誤，才有勝算，他承認難度不低。

湯家驊批有人「贏就okay輸就改革」

對於有聲音要求政府研究進行司法改革，湯家驊希望各方能克制，並稱倘他是立法會議員也絕不會聯署。湯家驊期望議員可對司法機構有信心，直言要求政府研究是否需要進行司法改革的意見絕不可取，他認為有個別人士「贏官司就okay，輸左就話改革？」。

湯家驊續指，社會上有傾向當法庭出現涉及政治的案件，輸的一方便會質疑「法官有問題」、「要炒魷魚」，這種態度對維護法治精神完全沒幫助，認為大眾應專注研究法律技術層面。

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記者：戴朗希