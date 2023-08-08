【監守自盜】涉欺詐及盜取公司逾350萬　前室內設計公司經理被監4年

45歲室內設計及裝修工程公司前經理，涉利用保管公司支票職權，欺詐及盜取公司款項逾350萬元。涉案經理早前在區域法院承認欺詐等18罪，今（8日）被判監4年。法官判刑時指，案件涉及違反誠信，考慮到涉款金額後，認為總刑期的量刑起點應為監禁64個月，考慮被告認罪等給予4份1減刑。

辯方求情指，被告以往工作勤奮，現時亦有悔意。此外，被告即將面對長期監禁，其兒子亦將長時間缺乏母親照顧，冀法庭輕判。

法官判刑時指，案件涉及違反誠信，考慮到涉款金額後，認為總刑期的量刑起點應為監禁64個月，由於在整體量刑原則，以及被告在定下審訊日期後認罪而給予4份1減刑，遂被告監禁4年。

麥敏儀（45歲），案發時囍設計有限公司（囍設計）前行政及會計經理，早前承認8項欺詐罪及10項盜竊罪。

案情指，2017年4月至2019年4月期間，被告八度向僱主訛稱她準備的20張支票，會支付予囍設計的1間傢俬供應商及2間裝修工程承辦商，涉款共約180萬元。被告又於上述期間將囍設計發出的另外10張支票，存入自己的銀行戶口，偷竊公司該10筆款項共逾170萬元。

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記者：梁錦麟