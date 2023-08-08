【星之煮食爐】中華煤氣TGC聯乘Sanrio推煮食爐具　8月限定Little Twin Stars小廚房打卡位

▲ 香港中華煤氣有限公司再度與Sanrio推出全新聯乘企劃 – TGC x Little Twin Stars星之煮食爐及廚具系列。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）旗下優質爐具品牌TGC繼之前大受歡迎的Hello Kitty爐具系列後，再度與Sanrio推出全新聯乘企劃 – TGC x Little Twin Stars星之煮食爐及廚具系列，以夢幻可愛的新品提升居家煮食的樂趣！

最新影片推介︰

為隆重其事，除於煤氣烹飪中心外中庭位置特設8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房場景打卡位，更特別舉辦Little Twin Stars暑期限定烹飪工作坊，由人氣資深導師Cherol親自教授，讓大家於Little Twin Stars主題烹飪課室上堂，全面感受Kiki及Lala的可愛威力。

可愛度十足的Kiki和Lala已經從星之國度「跳入」廚房，更帶來了兩款充滿浪漫氣息的全新色調 — 薰衣紫和天空藍，採用嵌入式設計，強化玻璃面印有不同的Kiki和Lala圖案，期待與你展開夢幻的煮食旅程。

爐具更具備TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力特強，能以猛火快炒煮出鑊氣十足、營養得以鎖住的美食；又能配合各種物料的器皿以及火力調校，做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法，盡享明火煮食的樂趣。

除了煮食爐，煤氣公司更獨家推出Little Twin Stars鍋具及廚具系列包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟以及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼，滿足所有基本煮食要求。

設計以夢幻粉紫色為主，兩款不鏽鋼鍋具的鍋身和鍋底均燙有可愛的Kiki和Lala圖案，食品級不鏽鋼安全易潔，鍋蓋手握的特別設計更可放置廚具，令煮食過程更為流暢輕鬆。矽膠鑊鏟和湯殼可承受-40 °C至230 °C，粉紫色設計同樣夢幻吸引，與系列其他產品配成完美的一套。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希