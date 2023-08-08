【寵愛Pet Pet】陳瀅與愛犬Kumo驚喜客串　「薇洛CP」再合體林夏薇扭蛇腰周嘉洛騷電臀

▲ 《寵愛Pet Pet》

TVB劇《寵愛Pet Pet》昨晚（8月7日）播出一集最大驚喜位，是陳瀅帶同愛犬Kumo驚喜客串！

由於陳瀅、周嘉洛在《痞子殿下》飾演的「阿四蠻儀」CP相當入屋，加上《痞子殿下》亦是由Andy監製，《寵愛Pet Pet》聯乘《痞子殿下》的夢幻聯動令觀眾興奮不已，即使陳瀅只在《寵愛》閃現數秒，網友亦大表驚喜。

「曲行雲」都有探班

講到陳瀅閃現客串，監製Andy透露：「佢知道我拍《寵愛》後，就一直好想自己嘅愛犬可以有份出鏡，嗰時佢又開緊第二部劇，最後諗到喺呢場戲安排佢做一個客人，滿足佢嘅心願。」

觀乎花絮片段，Kumo非常黐嘉洛，嘉洛更將Kumo放在膊頭上跳舞，現場其他演員見嘉洛同Kumo鬼咁老友不禁說：「點解隻隻（動物）都咁鍾意你嘅？」當日除陳瀅，正值拍攝《靈戲逼人》的張振朗亦有到場探班，更以「曲行雲」造型現身。

薇薇散發女神光

劇情方面，汪聲仁（周嘉洛飾）與金惠婷Paula（林夏薇飾）朝夕相對，阿仁慢慢對Paula產生愛意，更會借Buddy冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）試探Paula口風。正所謂情人眼裏出西施，在阿仁眼中，Paula無時無刻都散發女神光，畫面唯美得嚟又搞笑。

皮膚白滑的薇薇，獲不少網友大讚靚女兼保養得宜，對此她曾分享心得謂：「平時好注重飲食，除咗會飲多啲水，亦都會飲水果、蔬菜汁，同埋每日至少做個半鐘運動。」

吁外，昨晚黃子恆飾演的大律師羅定風登場，之後他將會開行Turbo追求Paula，令阿仁打翻醋埕爆出連場笑料。

薇薇與嘉洛組成的「薇洛CP」相當入屋，繼薇薇早前在社交網上載的洗頭搞笑片勁吸逾百萬觀看次數後，「薇洛CP」再次合體出擊大晒好「舞」功。

嘉洛騷狂野電臀舞

薇薇昨日於社交網晒出孖嘉洛跳舞片段，身材Fit爆的薇薇以緊身小背心上陣大晒纖腰。

而且向來玩得的嘉洛更大晒狂野電臀舞，十分搞鬼。

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