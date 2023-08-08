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【世大運】港隊142名運動員出戰　摘4金1銀7銅創歷屆最佳成績

社會 16:23 2023/08/08

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（左起）男子花劍團體金牌得主蔡俊彥、張家朗、吳諾弘及李逸朗。（香港大專體育協會圖片）

成都第31屆世界大學生夏季運動會所有賽事今日（8日）圓滿結束，香港代表隊派出142名學生運動員出戰今屆大運會11個體育項目，一共奪得12面獎牌，創下歷屆最佳成績。文化體育及旅遊局局長楊潤雄讚揚香港運動員表現出色，期望他們繼續譜寫香港傳奇。

香港代表隊派出142名學生運動員出戰今屆大運會，參加人數為歷年之冠，一共取得12面獎牌，包括4面金牌、1面銀牌及7面銅牌，創下歷屆最佳成績。

楊潤雄讚揚香港運動員在大運會表現出色，創出歷來最佳成績，為港爭光，並對此感到振奮。他亦表示，對一眾年輕運動員寄予厚望，相信他們能夠承傳歷年精英運動員的輝煌成就，譜寫更多香港傳奇，讓全港市民為他們感到自豪。

在大運會獲獎的運動員如下：
 
金牌得主：

  • 武術（男子太極劍）：許得恩
  • 劍擊（女子重劍個人）：佘繕妡
  • 劍擊（男子花劍個人）：張家朗
  • 劍擊（男子花劍團體）：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗

銀牌得主：

  • 武術（男子南拳）：劉子龍

銅牌得主：

  • 武術（男子太極拳）：許得恩
  • 武術（女子槍術）：沈曉榆
  • 乒乓球（女子團體）: 杜凱琹、蘇慧音、林依諾、李凱敏及吳詠琳
  • 乒乓球（混合雙打）：何鈞傑及杜凱琹
  • 網球（混合雙打）：黃澤林及王康怡
  • 劍擊（男子花劍個人）：蔡俊彥
  • 羽毛球（男子單打）：高城熙

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責任編輯：梁凱婷

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