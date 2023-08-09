【旅遊意義】旅遊在有限的時間玩盡太累　EstherChu：花時間真正休息和放鬆有效恢復精力

放假去旅遊還是休息？對我來說，旅遊和休息是有些不同的，旅遊是遊覽觀光，需要計劃好行程。休息則是身心的歇息，最好不要有行程的，最重要自然醒，起來想做什麼便做什麼。我很喜歡無事忙地休息。

當然要有假才可以旅遊或休息，大多數人放大假傾向旅遊，休息成為次要，尤其是有細路的家庭，為了要在有限的時間給孩子玩盡佢，總不能蝕給時間啊！因此比不是假期的日子更疲倦。

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又玩又休息難以取捨

可以攞個平衡嗎？又玩又休息可以嗎？當然可以，但我發現很多有了孩子的家庭不太會這樣做，因為父母習慣平日假期不休息，他們總要照顧孩子做這做那，父母不會放心孩子沒有事做的。

父母不介意沒有休息，孩子快樂便可以了。（其實多數是媽媽不太介意，但爸爸還是想休息的😅）

難怪很多父母那麼疲累！

向父母學習如何休息

其實，孩子也需要從父母身上學習放假如何休息，如果父母不懂得放鬆，總要把時間變得密麻麻，孩子便不懂得休息了，有時，因為我們習慣過度活躍，子女才不能停下來！

我經常想起這一個很深刻的「小熊維尼」片段，好友羅賓和小熊維尼坐在樹上，對他這樣的說：「我好喜歡和你一起！」

小熊維尼問：「你喜歡和我一起做甚麼？」

羅賓微笑回答：「沒有什麼，就是喜歡這樣和你一起不做甚麼！」

我相信羅賓的意思是說，只要在維尼的身邊，無論做什麼或不做什麼都會快樂，因為他們都能令彼此放鬆自在！

最重要輕鬆自在相處

在充滿壓力的生活中，能有這樣的關係也算是精神上的假期了，我們能夠給身邊的人有這樣的感覺嗎？

放假在乎放鬆，無論旅遊也好、休息也好，就算是平日星期六日的假期都好，最重要是明白以怎樣的方式能夠讓你和孩子（甚至你的另一半）感到輕鬆自在，而不是趕景點、趕活動。科學家的研究亦指出，花時間真正休息和放鬆，才能夠恢復身心的精力，也會令人際關係更健康。

我現正放假中，而我最希望成為家人的維尼，他們可以輕鬆地對我說：「就是喜歡這樣和你一起不做甚麼！」

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。