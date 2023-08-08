【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女

▲ 內地一名14歲女生去年肚子突然脹大，求醫後發現患上多達7種癌症。

新疆一名女童去年在家中突感腹部脹痛，之後肚子越發脹大，鼓脹得有如臨盆孕婦，送院後才發現腹中長有7種惡性腫瘤。之後女童奇蹟撐過只有10%把握的高風險手術，但術後不久卻再次出現病變，甚至其母此時亦意外患病，險些送命。女童父親一下子背負著妻女的全數醫療費，為此每晚在街市搬十幾噸菜，拼盡全力賺錢及籌錢希望救治妻女。

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綜合內地媒體報道，14歲的雅鳳生於新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，去年在家上網課時突然肚子脹痛，起初家人以為她只是普通腸胃不適，買了成藥給她服用；然而雅鳳情況未見好轉，之後更開始食慾下降、臉色蒼白，肚子越發脹大。

由於當時內地處於疫情嚴重管控時期，雅鳳一家人無法輕易出門求醫，其父只好求助於當地兵團長。所幸對方了解情況後，馬上就安排護送雅鳳外出求醫，輾轉多間醫院後，最終送到烏魯木齊新疆醫科大學第一附屬醫院。因為病情嚴重，雅鳳一到達醫院便直接進入深切治療部（ICU）隔離、檢查及搶救。

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醫生表示，雅鳳腹中卵巢、盆腔、肝臟、腸內等地方長滿惡性腫瘤，一共有7種之多；再加上病情嚴重、複雜，即便做手術亦只有10%把握，甚至有可能「下不了手術台」，因此建議家屬三思。父親不願放棄女兒生存的希望，哭著對醫生說：「哪怕只有1%的把握，我也要試試，我不能就這麼放棄。」於是院方決定手術方向後，進行了長達7小時的手術，成功取出雅鳳腹中共計重十幾斤（逾11磅）的腫瘤，連醫生也認為是一個奇蹟。

然而就在大家以為雅鳳只需接受化療，之後便能好轉回家時，醫生卻又在第4期化療時發現她的甲胎蛋白數值大於2,000，已達超標水平，容易引致肝癌，建議轉到更權威的醫院診治。雅鳳的病情又再次開始惡化，肚子又重新膨脹，惟之前的手術已花費25萬人民幣（約27萬港幣），家中亦因此欠下大筆債務，基本上已無力負擔轉院繼續治療的費用。正當一家人陷入徬徨之際，親友得知他們的情況後再次籌錢援助，讓雅鳳一家得以在今年4月從新疆趕赴深圳市腫瘤醫院求醫。

經過醫生評估，針對性治療方案及後期治療約需40萬人民幣（約43萬港幣）醫療費用。不料雅鳳的母親此時卻意外出現子宮大出血，經醫生搶救後才脫離危險。妻女同時患病，醫療費用的重擔一下子全部落到雅鳳父親身上，但他並未退縮，在深圳某街市找了一份搬運的工作，每天晚上搬卸十幾噸蔬菜。對此，雅鳳父親表示：

只要女兒能健康，自己不怕吃苦，不怕背債，更不怕從頭再來。

眼見父親為了自己奔波、拼命工作，每天疲憊不堪地回家，雅鳳亦會勸父親「累了就歇歇」。此外，家人不離不棄的愛亦令雅鳳感到非常感激，對未來的生活充滿渴望：「我一定會好起來回到學校好好讀書，以後報答家人，回報社會。」

據報雅鳳目前的情況並不樂觀，其治療效果並不算理想，而雅鳳父親雖有繼續工作，卻也無力負擔後續醫療費用。中華少年兒童慈善救助基金會目前已在微博「微公益」發起籌款，希望可以為雅鳳籌得治療費，幫助她有朝一日重回校園。

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責任編輯：羅嘉欣