楊紫瓊現身講座推動多元平等　以自身經歷勉勵：人人都可改變世界

▲ 楊紫瓊現身銀行主辦講座。

「Citi Global Wealth」早前在香港瑰麗酒店舉行「Citi ULTIMA Gala Dinner」，廣邀城中勇於開創、具遠見的超高淨值的人士聚首一 堂，奧斯卡影后楊紫瓊驚喜現身，並與花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀女士（Angel）即席交流對話，更訴說運用自身影響力去改變生命、推動種族及性別平等的個人熱忱。

在晚宴上，Michelle在賓客的熱烈歡呼聲中，以一身高貴的黑色長裙登場，並由Angel在台上迎接，成為全晚亮點。

▲ 跟伍燕儀女士（Angel）即席交流對話。

視香港為第二個家

她表示很開心回到第二個家香港， 表示：「我們可以去改變。每個人就像一粒細沙，但當走在一起就足以成為世上最美麗的海灘。這就是我們的能力，每個人都有的一種能力。」Michelle 強調我們每一個人都有足夠影響力去改變他人、改變世界，更勉勵在場賓客，要保持追求的熱情。

Michelle 分享其人生觀並道：「多元平等、包容和堅持是我們必須堅守的價值。我們已經打破了從前固有的框架，邁向一個更多元、平等的社會，我們絕不能容許這些 珍貴的價值消失。」

推動多元支持平權

Michelle一直是推動多元和平權文化的先鋒，對於平權、平等的支持從未間斷，她也是聯合國開發計劃署的親善大使，經常運用個人影響力到世界各地鼓勵弱勢社群，特別是女性，挺身面對各種難以想像的挑戰。

「我們只要用最大的能力， 將事情辦好就可以了。你的種族、性別或年齡，從來都不是障礙。」Michelle勉勵。

Michelle感性地說：「我們還需繼續努力，現在只是開始，但是一個非常美好的開始。我們必須要說得出做得到，要團結一起， 為彼此而存在，不分你、我、男、女。我們是互相需要的，所以我們一起努力吧。」

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