【BB展攻略】BB展戰利品鋪滿半個客廳　港媽曬戰績分享攞免費贈品攻略

▲ 一屋戰利品！

每年的BB展都是一眾父母及孕媽媽的掃貨的大日子，今個月3至6日會展就舉行了大型BB展，除了掃平貨，更重要的是要拿參展商的免費贈品，禮品多到可以塞爆喼，有港媽血拚後就大曬戰利品，足足鋪滿半個客廳。

最新影片推介:

港媽從小紅書分享的相片可見，禮品包括尿片、BB濕紙巾、口水肩、營養補充劑、親子雜誌、BB餐具、奶粉、沖涼液等，足足鋪滿半個客廳，而且全部都係免費!

▲ 連奶粉都有得拎。

港媽更在BB展現場拍片介紹，更分享攞免費贈品攻略:

1.一定要一早去。

2.一定要記得拉喼。

3.多帶一個工具人，孕媽媽一個人去會很辛苦，因為很多需要排隊，還要拿東西。

4.帶了一個可以坐的推車，累的時候可以在推車上坐一坐。

5.大品牌送的東西多，但排隊時間要長一些，跟老公分頭行動。

6.記得拿購物優惠券，去領取門票禮物。

除了以上6點外，港媽表示要攞盡贈品有一點很重要:

建議在排隊的時候細閱厚厚的優惠劵，將想要去的店單張撕下來，按店舖位置、字母分類單獨拿著，這樣逛的時候，逛到那條街就可以拿出來，不會漏。

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責任編輯︰王明芳