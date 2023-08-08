【夫妻關係】生日兩度想出國旅行遭丈夫1理由拒絕 人妻憂婚姻亮紅燈：離婚徵兆？

▲ 外國一名26歲人妻上網發文，表示兩度邀請老公去旅行遭拒，擔心婚姻出現問題。

婚前婚後兩種態度，或多或少都因為感情變質！外國一名26歲人妻上網呻，指婚前已跟老公談論環遊世界，但婚後連蜜月旅行都欠奉，最近她更藉自己快將生日為由，提議兩老婆出國旅行。豈料，老公竟以裝修浴室為由斷言拒絕，令她憂婚姻亮紅燈！

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該名26歲人妻日前在「Reddit討論區」發文，表示早前獲得7,000美元（約5.4萬港元）的工作獎金，卻因為要買樓、裝修浴室，以及自己報讀研究生課程等，就算之前和老公聊天時曾商討前往亞洲旅行，但因為支出太多，所以至今也沒有去過任何地方度蜜月。

人妻指目前有多餘錢可付諸實行，於是向老公提議去旅行。沒想到28歲的老公竟然發火，認為裝修浴室才是首要任務，旅行再押後，人妻透露銀行賬戶目前有1.5萬美元(約11萬7千港元)，可以用來支付浴室維修費，但老公強調不能隨便使用，只可用於應急，令她無奈答應。

人妻又指，結婚前有跟老公談論環遊世界，所以她一度以為老公有心水國家想去，問對方時，卻換來敷衍答案，說沒有地方想去。人妻嘗試以自己生日將至，表兄弟正計劃前往巴哈馬4日3夜，花費比「亞洲之旅」便宜，因此她再次提出「跟機」去旅行，但老公零興趣，並指所住的地方已經有海灘，要「跟機」的話，可獨自隨親友去旅行。

心情難過的人妻指，她年收入達16萬美元(約125港元)，生活在中等地區，而且暫時未有生兒育女計劃，絕對不會因為金錢問題影響去旅行，但她兩度邀請老公去旅行都遭拒絕，令她不期然想到是否老公不再愛她，以及離婚徵兆。

貼文引來不少網民熱議，有過來人的網民稱當年婚姻亮紅燈時，的確不想和前夫去旅行，認為對方會掃興，破壞旅行的興緻。但有網民認為樓主的丈夫可能真的想先裝修浴室，更有網民懷疑她老公有情緒問題，建議她們盡快向專業人士或婚姻輔導服務求助，解決分歧問題，化解婚姻危機。

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責任編輯︰王明芳