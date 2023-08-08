【民意調查】香港研究協會︰港府官員及施政評分多呈下跌　「持續發展經濟」跌幅最大

▲ 政府總部。（資料圖片）

香港研究協會最新民意調查結果顯示，特首、司局長以及特區政府施政表現滿意度，評分全部低於一般水平。共9項施政滿意度中的7項評分下跌，「持續發展經濟」的評分跌幅最大，最低分則為「提高教育質素」。

盧寵茂評分首列局長之首

香港研究協會於今年7月28日至8月3日，成功訪問了1071名18歲或以上市民，對特首、司局長及政府施政表現滿意度進行1至5分的評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般。

調查結果顯示，特首李家超評分，較今年5月的2.64分，再下跌0.09分至2.55分。在6名正、副司長當中，除了政務司副司長卓永興外，5人評分下跌。政務司司長陳國基跌至2.43分、財政司司長陳茂波跌至2.8分，律政司司長林定國評分跌至2.41分。3名副司長中，卓永興評分上升0.01分至2.44分、財政司副司長黃偉綸為2.5分、律政司副司長張國鈞則是2.4分。

15名局長中，亦有9人評分下跌。醫務衞生局局長盧寵茂，雖然評分下降0.01分至2.64分，但評分首次列局長之首。而評分墊底的是則是教育局局長蔡若蓮，僅得2.4分

扶貧安老、房屋供應評分上升

至於9項施政表現滿意度方面，持續發展經濟的評分跌幅最大，下降0.12分，至2.5分。「提高教育質素」則以2.4分排名最後。而「扶貧安老助弱」及「增加土地房屋供應」兩項施政，均上升0.04分，至2.5分。

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記者：趙居逸