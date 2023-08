【中年好聲音】曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒

▲ 陳欣健女兒陳早怡參加《中年好聲音》,感恩認識一班好友。

你認識她?可能是因為她是陳欣健的女兒陳早怡。你認識她?可能因為她有參加過TVB《中年好聲音》,但26強止步。其實熱愛唱歌的陳早怡,年青時曾經有3年在赤柱的街頭busking。

「那是21年前,以前都不流行busking,但我們在赤柱攞正牌,在酒吧街逢周日3pm-6pm在那裏唱歌。」也有參加《中年好聲音》的丁文俊,就是當時認識,並成為了好朋友。「若不是他參加《中年好聲音》,我是不會參加的,因為焦慮症,我對唱歌無晒信心好多年。」

她記得昔日有位電台前輩張承襄,曾說她性格不適合娛樂圈。「我爸爸(陳欣健)是另一個知我不適合這圈的人,但他一向hands off,不過在言談間,我知道他是擔心緊張的。」

中學已有焦慮症

陳早怡中學時候發現自己有焦慮症,經常怕自己講錯說話。「我當年在商台做暑期工,對我來說環境太複雜,每一日放工都在想我今日講錯了或做錯了甚麼,瞓前會反省兩小時。就好像今次訪問,你走後,自然會湧返我剛才講過的說話,有那些說得不好,可能你覺得我記性好,但I am not proud of this。」

▲ 陳早怡經常接觸小朋友,會提醒他們,成績差,不代表人差、無用,可能只是專注力差、讀寫差、未找到讀書方法而已。(攝影:黃建輝)

2004年她與幾位朋友合作搞了一間學習中心,但那8年她一個人要兼顧很多工作——教學、訓練新人、聯絡家長、設計課程、宣傳,令自己壓力爆煲。「加上我有過度活躍症,不是只影響讀書,對於那些數字、重覆性的工作會覺得很沉悶,很難處理,但卻不被諒解,現在想起來也覺得委屈。如果時光可以倒流,我會拍一拍當時的自己說:『你覺得自己有問題,即刻去睇醫生已經很叻了。』」

這段經歷嚴重影響陳早怡以後的社交生活,令她長時間不敢望人,不敢認識新朋友,可以讓她放膽做自己的好友亦只得3個。「與其他朋友出來,因為怕講錯嘢,會好緊張,之後會好累,好像踢了場波咁。人本身負能量大,更加令人不喜歡自己。」

參加《中年好聲音》感恩認識一班好友

參加今次《中年好聲音》,令她確認自己的焦慮症沒有好轉。「林二汶說我的信心、情緒、焦慮都好咗,有很大的進步,其實我心裏知道不是。」

她感恩在《中年好聲音》認識了林鉫徫,及一班熱愛唱歌的朋友。「不是參加《中年好聲音》,我想這一世不會認識這些人,我只會躲在這裏,這個安全設定匿埋,餘生就是這樣過。」

▲ 小時候與父親陳欣健合照。(圖片:被訪者提供)

縱使當時林鉫徫面臨可能未能晉級的邊緣,但她不理會其他人的說話,堅持找陳早怡合唱「友誼之歌」的環節。「為了對得住她,我扚起心肝去睇醫生,我從來沒有因為焦慮症食過藥,但現在食完之後,睡眠質素好了,人也平靜了,不會由睡醒一刻就怕自己做錯甚麼。」

經歷過起起跌跌,忘記背後,勇於向前,相信陳早怡已找到自己下半生的人生目標,那就是:「幫每一個人發揮到自己,成為最好的自己。」她是過來人,走過的路一點也不容易。

無心插柳做英文教師

今天經常講生涯規劃,但昔日每一個畢業的學生除了讀專科那些,都是懵懵懂懂進入職場。「我暑期工跟過一個designer,自己又很喜歡欣賞藝術,所以讀完中四就去多倫多的York University讀Graphic Design。」

▲ 陳早怡與姐姐、陳欣健、岑建勳及丈夫合照。(圖片:被訪者提供)

但當真正落手落腳做,相比行內出名的設計師,她幻想不到自己會去到那個水平。「我做design會『便秘』,如果有天份應該不會這樣,所以在這行業,我看不到將來,不想浪費時間,便問自己:我有甚麼天份?」

那時候陳早怡經歷失戀,又無心機去接兼職設計工作,銀行戶口接近零,於是乎她就幫朋友的女兒補習。由於她是一個極度敏感的人,朋友就覺得她很明白小朋友的需要。「我回想起那麼多年,好老師都是敏感我們的感受,所以我覺得我可以去教書。」於是她上網找工作,知道中、小學不會聘請她做老師,就嘗試逐間幼稚園打電話去自薦。

「第一間就告訴我,無cert是不會請的,但你可以嘗試問下其他是否請英文老師。」結果她找到一間幼稚園第二天就願意接見她,並叫她立即電郵履歷,第三天陳早怡就受聘,從此展開她英文老師的生涯,直到如今。

家族遺傳的語言天份

她覺得自己也有語言天份。「我爺爺看戲是不用看中文字幕,爸爸無去外國讀過書,但他可以在學校幫神父繙譯文章。」她家中也常用英文寫便條,而且聽很多英文歌,不局限於兒歌。「雖然並不完全明白歌詞,但可以pick up accent、生字,別人第一次見,你可能已第二次見,這樣英文的串法、運用已比別人行先一步。」

▲ 陳早怡很高興認識了這班《中年好聲音》的朋友,帶她走出自畫的圈子。(圖片:被訪者提供)

許多家長會掙扎是否讓自己的子女看電視,但她覺得看電視是對學語文絕對有幫助。「小時候看英文節目,尤其是一至三歲的小朋友,有很大的幫助。」

她又很有興趣研究英文的發音及文法,就好像她問記者kick與cake的讀音有甚麼分別,記者也發現自己讀出來幾乎完全一樣。「我讀書時已有研究並教埋同學。我中學有個同學黐脷筋,我可以教到她不黐脷筋,她大個做了醫生還多謝我。」

同理心明白過度活躍症患者需要

由幼稚園老師到與朋友夾錢開學習中心,今天她開設Miss Joey's Secret House已有十多年,疫情期間,她更讀了一個社工學士學位。「因為我覺得讀社工是可以最快拿到牌,所以我報了多倫多的Laurentian University的學士學位,但一個月後就出現新冠疫情,所以我成個degree都是在床上完成,寫了幾十萬字的paper。」

陳早怡沒有誇張,因為她能細數在床上可以有那6個的姿勢,而在書枱讀書,姿勢就有局限了。她形容這是敏感的人的特徵,也許也是過度活躍症的特性吧!「我小時候已有過度活躍症,在Maryknoll全部科目不合格,除了英文,不讀也有90幾分。」

她喜歡了解人,希望在教英文之餘,也能幫學生發揮自己。「許多小朋友都是被阿媽安排來學英文,但如果你和他建立了關係,他enjoy來這裏,不知不覺間喜歡了英文,這是影響他一生對這語言的認識及運用。」

她又會留意小朋友有沒有其他學習的需要,如過度活躍症、讀寫障礙、自閉症、專注力問題等。「醫生及專家可能會開藥,講一套理論,但如果我了解小朋友有過度活躍症,會讓他企係度聽,又或者讓他趴在地下,腳隨便郁動,因為這是他最舒服的姿勢,好過你不讓他郁,但腦就不知飛去邊,完全專注唔到。」曾經是過來人,陳早怡很明白小朋友的想法。

記者:何小雲