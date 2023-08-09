【中年好聲音】曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒

▲ 陳欣健女兒陳早怡參加《中年好聲音》，感恩認識一班好友。

你認識她？可能是因為她是陳欣健的女兒陳早怡。你認識她？可能因為她有參加過TVB《中年好聲音》，但26強止步。其實熱愛唱歌的陳早怡，年青時曾經有3年在赤柱的街頭busking。

「那是21年前，以前都不流行busking，但我們在赤柱攞正牌，在酒吧街逢周日3pm-6pm在那裏唱歌。」也有參加《中年好聲音》的丁文俊，就是當時認識，並成為了好朋友。「若不是他參加《中年好聲音》，我是不會參加的，因為焦慮症，我對唱歌無晒信心好多年。」

她記得昔日有位電台前輩張承襄，曾說她性格不適合娛樂圈。「我爸爸（陳欣健）是另一個知我不適合這圈的人，但他一向hands off，不過在言談間，我知道他是擔心緊張的。」

中學已有焦慮症

陳早怡中學時候發現自己有焦慮症，經常怕自己講錯說話。「我當年在商台做暑期工，對我來說環境太複雜，每一日放工都在想我今日講錯了或做錯了甚麼，瞓前會反省兩小時。就好像今次訪問，你走後，自然會湧返我剛才講過的說話，有那些說得不好，可能你覺得我記性好，但I am not proud of this。」

▲ 陳早怡經常接觸小朋友，會提醒他們，成績差，不代表人差、無用，可能只是專注力差、讀寫差、未找到讀書方法而已。（攝影：黃建輝）

2004年她與幾位朋友合作搞了一間學習中心，但那8年她一個人要兼顧很多工作——教學、訓練新人、聯絡家長、設計課程、宣傳，令自己壓力爆煲。「加上我有過度活躍症，不是只影響讀書，對於那些數字、重覆性的工作會覺得很沉悶，很難處理，但卻不被諒解，現在想起來也覺得委屈。如果時光可以倒流，我會拍一拍當時的自己說：『你覺得自己有問題，即刻去睇醫生已經很叻了。』」

這段經歷嚴重影響陳早怡以後的社交生活，令她長時間不敢望人，不敢認識新朋友，可以讓她放膽做自己的好友亦只得3個。「與其他朋友出來，因為怕講錯嘢，會好緊張，之後會好累，好像踢了場波咁。人本身負能量大，更加令人不喜歡自己。」

參加《中年好聲音》感恩認識一班好友

參加今次《中年好聲音》，令她確認自己的焦慮症沒有好轉。「林二汶說我的信心、情緒、焦慮都好咗，有很大的進步，其實我心裏知道不是。」

她感恩在《中年好聲音》認識了林鉫徫，及一班熱愛唱歌的朋友。「不是參加《中年好聲音》，我想這一世不會認識這些人，我只會躲在這裏，這個安全設定匿埋，餘生就是這樣過。」

▲ 小時候與父親陳欣健合照。（圖片：被訪者提供）

縱使當時林鉫徫面臨可能未能晉級的邊緣，但她不理會其他人的說話，堅持找陳早怡合唱「友誼之歌」的環節。「為了對得住她，我扚起心肝去睇醫生，我從來沒有因為焦慮症食過藥，但現在食完之後，睡眠質素好了，人也平靜了，不會由睡醒一刻就怕自己做錯甚麼。」

經歷過起起跌跌，忘記背後，勇於向前，相信陳早怡已找到自己下半生的人生目標，那就是：「幫每一個人發揮到自己，成為最好的自己。」她是過來人，走過的路一點也不容易。

無心插柳做英文教師

今天經常講生涯規劃，但昔日每一個畢業的學生除了讀專科那些，都是懵懵懂懂進入職場。「我暑期工跟過一個designer，自己又很喜歡欣賞藝術，所以讀完中四就去多倫多的York University讀Graphic Design。」

▲ 陳早怡與姐姐、陳欣健、岑建勳及丈夫合照。（圖片：被訪者提供）

但當真正落手落腳做，相比行內出名的設計師，她幻想不到自己會去到那個水平。「我做design會『便秘』，如果有天份應該不會這樣，所以在這行業，我看不到將來，不想浪費時間，便問自己：我有甚麼天份？」

那時候陳早怡經歷失戀，又無心機去接兼職設計工作，銀行戶口接近零，於是乎她就幫朋友的女兒補習。由於她是一個極度敏感的人，朋友就覺得她很明白小朋友的需要。「我回想起那麼多年，好老師都是敏感我們的感受，所以我覺得我可以去教書。」於是她上網找工作，知道中、小學不會聘請她做老師，就嘗試逐間幼稚園打電話去自薦。

「第一間就告訴我，無cert是不會請的，但你可以嘗試問下其他是否請英文老師。」結果她找到一間幼稚園第二天就願意接見她，並叫她立即電郵履歷，第三天陳早怡就受聘，從此展開她英文老師的生涯，直到如今。

家族遺傳的語言天份

她覺得自己也有語言天份。「我爺爺看戲是不用看中文字幕，爸爸無去外國讀過書，但他可以在學校幫神父繙譯文章。」她家中也常用英文寫便條，而且聽很多英文歌，不局限於兒歌。「雖然並不完全明白歌詞，但可以pick up accent、生字，別人第一次見，你可能已第二次見，這樣英文的串法、運用已比別人行先一步。」

▲ 陳早怡很高興認識了這班《中年好聲音》的朋友，帶她走出自畫的圈子。（圖片：被訪者提供）

許多家長會掙扎是否讓自己的子女看電視，但她覺得看電視是對學語文絕對有幫助。「小時候看英文節目，尤其是一至三歲的小朋友，有很大的幫助。」

她又很有興趣研究英文的發音及文法，就好像她問記者kick與cake的讀音有甚麼分別，記者也發現自己讀出來幾乎完全一樣。「我讀書時已有研究並教埋同學。我中學有個同學黐脷筋，我可以教到她不黐脷筋，她大個做了醫生還多謝我。」

同理心明白過度活躍症患者需要

由幼稚園老師到與朋友夾錢開學習中心，今天她開設Miss Joey's Secret House已有十多年，疫情期間，她更讀了一個社工學士學位。「因為我覺得讀社工是可以最快拿到牌，所以我報了多倫多的Laurentian University的學士學位，但一個月後就出現新冠疫情，所以我成個degree都是在床上完成，寫了幾十萬字的paper。」

陳早怡沒有誇張，因為她能細數在床上可以有那6個的姿勢，而在書枱讀書，姿勢就有局限了。她形容這是敏感的人的特徵，也許也是過度活躍症的特性吧！「我小時候已有過度活躍症，在Maryknoll全部科目不合格，除了英文，不讀也有90幾分。」

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她喜歡了解人，希望在教英文之餘，也能幫學生發揮自己。「許多小朋友都是被阿媽安排來學英文，但如果你和他建立了關係，他enjoy來這裏，不知不覺間喜歡了英文，這是影響他一生對這語言的認識及運用。」

她又會留意小朋友有沒有其他學習的需要，如過度活躍症、讀寫障礙、自閉症、專注力問題等。「醫生及專家可能會開藥，講一套理論，但如果我了解小朋友有過度活躍症，會讓他企係度聽，又或者讓他趴在地下，腳隨便郁動，因為這是他最舒服的姿勢，好過你不讓他郁，但腦就不知飛去邊，完全專注唔到。」曾經是過來人，陳早怡很明白小朋友的想法。

記者：何小雲