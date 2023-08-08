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【言教身教】3歲女兒手推車撞到人拒道歉　媽媽一個舉動獲讚好家教

育兒經 16:58 2023/08/08

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一名小女孩不小心把超市手推車撞到一名男童，父母多番要求女兒道歉後不果，最後變成媽媽代為道歉。

除了上學接受教育，父母的身教對小孩的成長更是重要。近日內地一段影片受到廣大網友的熱傳，內容關於一名小女孩不小心把超市手推車撞到一名男童，父母多番要求女兒道歉後不果，最後變成媽媽代為道歉。雖然嘴巴上逞強，但小女孩在後續小心翼翼地推著手推車﹑不再搗蛋，網友看罷紛紛大讚父母的態度正確，認為身教勝於一切。

最新影片推介︰

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綜合內地媒體報導，事件發生在山西晉中市，拍攝影片的為小女孩的媽媽張女士。一日，張女士和丈夫帶3歲的女兒逛超市，當時小女孩左右搖擺地推著兒童專用的手推車，最後更來一個大「飄移」把手推車撞到了一名較年長的男童。

當下，張女士拉著女兒的小手走到被撞男童的面前，「你快點道歉，去跟哥哥道歉去。」但是，小女孩立即甩開媽媽的手，並且露出「扁嘴」的不滿神情。就這樣持續擾攘了五、六分鐘也不果，小女孩也堅持一言不發，最終迫得張女士只好代為向男童道歉。

其後，張女士再度好好教育女兒，

你要能好好推車你就繼續推，你要是不能還要撞別人就別推了。

受了教訓的小女孩在後續的車程表現得比較謹慎，沒再把手推車甩得東歪西倒。

片中父母的育兒觀獲得大量網友的讚揚，「看似很小的一件事，但是是在給孩子樹立一個正確的觀念」﹑「小孩犯錯很正常，但是大家都需要的是小孩家長的一個正向態度。犯了錯家長的態度，決定了這個小孩值不值得被原諒，被人討厭等。」；但是，有網友認為張女士的態度過於咄咄逼人，未能顧及孩子的感受，「媽媽幫忙道個歉是一樣的，事後等她回過神了再來告訴她這樣甩車子不對，容易傷到別人，慢慢她就知道了。」

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責任編輯︰王明芳

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