【難得有情人】前蛙人患病靠拐杖代步 女友6年不離不棄共結連理

新加坡一名35歲的前蛙人患有遺傳性痙攣性截癱，9年前開始發病，雙腳無力，走路一拐一拐，出外要靠拐杖攙扶，女友交往前就知他患有這個罕見病，但兩人相戀以來非常甜蜜，早前男方更在水底向女友求婚，結束兩人愛情長跑6年，今年11月正式結婚。

人生總是有起有跌，難得是有個窩心的伴侶與你同喜同悲。陳宇揚曾是海軍蛙人，也是三項全能的戶外運動愛好者，可惜26日歲時確診患上遺傳性痙攣性截癱，雙腳肌肉漸漸變得軟弱無力，如今出入都要靠拐杖支撐。他接受大馬傳媒訪問時透露，認識女友劉靖儀前，已患有遺傳性痙攣性截癱，由於這個病不能用藥物治療，病情會隨時間逐漸加重，之前他用拐杖就能代步，但最近他偶爾要坐輪椅外出。

讚女友有耐性夠貼心

陳宇揚讚女友很清楚他的病情，亦很理解他的心情︰

有時這個病會令我變得煩躁，但她非常有耐心，會讓我冷靜和發洩情緒。她亦很貼心，若我們駕車外出，她會選最方便的地方讓我先下車，才去找停車位，她也不介意我坐輪椅，更幫我推輪椅。另外，我一天可以突然跌倒兩三次，她都幫我跟大家解釋。

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樂觀面對男友的病情

雖然男友患上罕見病，但31歲的劉靖儀十分樂觀，她從不理會別人的奇怪目光，因為她內心充滿愛，只見她面上掛着幸福的笑容︰

大家都覺得是我在照顧他，其實更多是他在照顧我。他是個可靠的男友，也非常貼心，經常在生活中給予她很多扶持和幫助。生活中的瑣事，譬如我需要他幫我買什麽，他都會去買。工作再忙，他每天都會抽空見面，也一定會問我這一天怎樣了？在我難過的時候陪著我，非常照顧我。

她覺得男友的病沒有為他們生活帶來太大的影響︰「我們能做一般情侶所做的事，如逛街吃東西，我們也一起去騎腳車，雖然騎得比較慢，但累了休息就好。」

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水底求婚儀式夠浪漫

陳宇揚熱愛水上運動，雖然因為患病無法在水中自由活動，不過在前同事的幫助下，他偶爾會去潛水。今年5月，他要求女友和他一起學潛水，暗中安排了一個浪漫的求婚儀式，當女友落泳池後，他便找個理由暫時離開，然後在水底與一班朋友拉著「Will you marry me？」的布條求婚，女友感動不已，答應求婚，兩人更籌備11月舉行婚禮。

陳宇揚學生時期十分好動，中學時期是學生軍，高中加入登山隊，畢業後還加入海軍部隊當蛙人。他說訓練時很辛苦︰「當時想加入蛙人隊的共128人，但畢業並成功加入只有71人。訓練十分嚴格，每周只睡兩三小時，跑20公里，再遊泳兩公里，更要抬船和枱超過10公斤重的沙袋，需要很多體力。」

事業低潮遇上人生伴侶

順利加入蛙人隊後，7年間因為表現出眾，他被選中加入見習軍官學校當軍官。正當他滿懷希望加入特種部隊時，卻因為一直在家跌倒，入院後調查才發現患上遺傳性痙攣性截癱︰「最初我難以接受，一直半信半疑，直至入院確診後才接受。」

正當事業跌落低谷，上天卻為他打開另一扇窗。當年他心灰意冷離開海軍部隊，轉行到廣告公司的創意部門擔任經理，因而認識劉靖儀，兩人交往半年後，有次他騎電單車準備接女友時，不幸發生嚴重車禍，斷了六條肋骨，肺部、肩膀和脊椎都嚴重受傷，躺在病床兩個月不能活動。不過，他說慶幸自己沒有死，女友當時對他不離不棄，每天守在他身邊。

陳宇揚讚女友很大愛，令他感動︰

我有問過靖儀，為什麽還願意跟我在一起，她告訴我愛一個人就要愛他的全部，要包容他的一切，要互相扶持，不是計較誰付出的比較多或少。

責任編輯：羅嘉欣